अब नमो भारत ट्रेन में सेलिब्रेट करें अपने खास पल, NCRTC ने शुरू की नई पहल

एनसीआरटीसी ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है जहां लोग अपने जीवन के खास और महत्वपूर्ण अवसरों का जश्न नमो भारत ट्रेन में मना सकेंगे। चाहे जन्मदिन हो या प्री-वेडिंग या ख़ुशी का कोई और खास पल, एनसीआरटीसी मौका दे रहा है इन्हें देश की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन, नमो भारत में सेलिब्रेट करने का।

नमो भारत कोच, इस तरह के विशेष आयोजनों के लिए एक ख़ास और अलग सी जगह देते हैं। एनसीआरटीसी की इस पॉलिसी के तहत अब कोई भी व्यक्ति, इवेंट या वेडिंग ऑर्गनाइजर, और फोटोग्राफी या मीडिया कंपनियां ऐसे आयोजनों के लिए किसी स्टेशन पर खड़ी हुई या ट्रैक पर परिचालित नमो भारत कोच की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। कोच बुकिंग के ये विकल्प लोगों को एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं जहां वह भारत की प्रथम रीजनल रेल के अंदर, इसके आकर्षक इंटीरियर डिज़ाइन और 160 किमी प्रति घंटे की गति के साथ अपने समारोह को ऐसे अनुभव में बदल दें जो जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाए।

नमो भारत देश की सबसे तेज़ गति की रीजनल रेल है और नई तकनीकों से लैस है। आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ साउथ जैसे एनसीआर के मुख्य स्थानों पर निर्मित इसके स्टेशन लोगों को मौका देते हैं कि वे इस पहल द्वारा बच्चों के लिए यादगार जन्मदिन सेलिब्रेशन से लेकर एक अनोखे प्री-वेडिंग शूट तक, एक अनोखे अंदाज में इन पलों का उत्सव मना सकें।

इसके लिए फोटोग्राफी टीम, इवेंट ऑर्गनाइजर या व्यक्तिगत रूप से एक आसान आवेदन प्रकिया द्वारा ट्रेन का कोच आरक्षित किया जा सकता है। साथ ही, दुहाई डिपो में स्थित एक मॉक-अप कोच भी शूट के लिए उपलब्ध है। इस पहल के अंतर्गत कोच बुक करने का चार्ज 5,000 प्रति घंटे से शुरू होता है। बुकिंग करने के बाद लोगों को कोच को अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार सजाने का भी विकल्प दिया गया है जिसके लिए एनसीआरटीसी बुकिंग से 30 मिनट पहले (कैमरा, इक्विपमेंट आदि लगाने या सजावट करने के लिए) और बुकिंग के 30 मिनट बाद (सजावट आदि हटाने के लिए) का अतिरिक्त समय प्रदान करेगा। इन समारोहों के लिए सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक के बीच का समय निर्धारित किया गया है और इनका आयोजन इस प्रकार किया जाएगा कि नियमित ट्रेन परिचालन या यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

इन समारोहों को एनसीआरटीसी स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारियों की निगरानी में आयोजित किया जाएगा जिससे इसमें सम्मिलित लोगों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा और ऑपरेशन प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

नमो भारत से प्रतिदिन हज़ारों यात्री सफ़र करते हैं। इन सबकी अपनी अलग-अलग कहानियाँ होती हैं, किसी का किस्सा जुड़ा होता है उसकी यात्रा से, किसी का अपनों से मिलने का और किसी की कहानी होती है उसके सपनों के उड़ान की। यात्रा के दौरान जब ये लोग, ये कहानियां एक दूसरे से मिलती है तो एक नई कहानी का जन्म होता है और इन सबकी साक्षी बनती है नमो भारत। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया आयाम दे रही नमो भारत ने इस नई पहल के साथ अपने दरवाज़े लोगों के लिए खोल दिए हैं कि वे अपनी खुशियों और कामयाबी के पलों को इसके साथ साझा कर इसकी कहानी का हिस्सा बन सकें।

एनसीआरटीसी द्वारा नमो भारत स्टेशनों और ट्रेनों को फ़िल्म और डॉक्यूमेंट्री शूटिंग जैसे इवेंट्स के लिए किराए पर देने की भी एक विस्तृत नीति पहले से लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इन जगहों को फ़ीचर फ़िल्म, टेलीविज़न कमर्शियल, डॉक्यूमेंट्री और दूसरे विज़ुअल प्रोजेक्ट्स के लिए कम समय के लिए किराए पर बुक किया जा सकता है। यह फिल्म निर्माताओं को एक अवसर प्रदान करता है कि वे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से निर्मित नमो भारत स्टेशनों और ट्रेनों के आधुनिक और आकर्षक डिज़ाइन को किफ़ायती खर्च पर अपने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बना सकें। इन नितियों के विस्तृत नियम, शर्तों और बुकिंग प्रक्रिया जानने के लिए NCRTC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध परिसर किराया नीति यहां देखी जा सकती है: https://ncrtc.in/ars-commericial-development-in-parking-areas-duplicate-52075/ । हाल ही में, एनसीआरटीसी ने एक फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था, जिसमें देश भर के युवा फिल्म-निर्माताओं ने भाग लिया था और नमो भारत के ट्रेनों और स्टेशनों को अपनी फिल्मों में खूबसूरती से दर्शाया था।