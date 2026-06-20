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दिल्ली में कच्छा-बनियान गैंग फिर ऐक्टिव, सोसाइटी में 1.25 करोड़ के नगदी-गहने उड़ाए

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में कुख्यात कच्छा बनियान गिरोह फिर ऐक्टिव हो गया है। गैंग ने एक घर से 1.25 करोड़ की नगदी और जेवरात चोरी कर दिए। 47 दिन में यह दूसरी वारदात है।

दिल्ली में कच्छा-बनियान गैंग फिर ऐक्टिव, सोसाइटी में 1.25 करोड़ के नगदी-गहने उड़ाए

दक्षिणी दिल्ली में कुख्यात कच्छा-बनियान गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। गिरोह ने वसंत कुंज स्थित एक मकान में घुसकर करीब 1.25 करोड़ रुपये की नगदी, सोने-चांदी और हीरे के आभूषण चोरी कर लिए। 47 दिन के भीतर यह दूसरी वारदात है। इस घटना को लेकर इलाके में भय का माहौल है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच तेज कर दी है।

पूरी वारदात सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 305 और 331(4) के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, पीड़ित कारोबारी अमिताभ प्रसाद परिवार के साथ डी-4/2226, वसंत कुंज में रहते हैं। शिकायत में बताया गया कि 16 जून की रात परिवार खाना खाने के बाद सो गया था। तड़के करीब ढाई बजे बदमाश घर में घुसे और सबसे पहले जिन कमरों में परिवार के सदस्य सो रहे थे, उन्हें बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने आराम से पूरे घर की तलाशी ली और नकदी व कीमती जेवर लेकर फरार हो गए। सुबह परिवार की नींद खुली तो कमरे बाहर से बंद मिले और चोरी का पता चला।

47 दिन में दूसरी घटना

करीब डेढ़ माह पहले सर्वोदय एन्क्लेव में इसी तरह की चोरी के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरोह के सरगना समेत छह बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वसंत कुंज में पांच किलोमीटर के दायरे में उसी पैटर्न पर हुई वारदात ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है।

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दिन में रेकी, रात में चोरी

पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य दिन में गुब्बारे या खिलौने बेचने के बहाने कॉलोनियों की रेकी करते हैं। रात में पार्कों में छिपे रहते हैं और तड़के वारदात से पहले कच्छा-बनियान पहनकर शरीर पर तेल या ग्रीस लगा लेते हैं, ताकि पकड़ में आने पर फिसलकर भाग सकें। आवाज से बचने के लिए मोजे और पहचान छिपाने के लिए दस्ताने पहनते हैं।

जांच के दौरान पुलिस को सोसायटी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली है। फुटेज में चार-पांच संदिग्ध गेट से अंदर आते और पीछे की गली में बेखौफ घूमते दिखाई दे रहे हैं। सभी ने केवल कच्छा और बनियान पहन रखी थी, जो इस गिरोह की पहचान मानी जाती है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनके आने-जाने के रास्ते का पता लगा रही है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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