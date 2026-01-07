Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsNotorious Gangster Kushalpal illegal property on Government Land Bulldozer Action in Gurugram
गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर था कब्जा

गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर था कब्जा

संक्षेप:

गुरुग्राम में पुलिस और प्रशासन की टीम ने कुख्यात गैंगस्टर कुशलपाल के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया। आरोप है कि इनका सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था।

Jan 07, 2026 03:42 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को बादशाहपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर-35 में कुख्यात गैंगस्टर कुशलपाल के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कुशलपाल के परिजनों ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर रखा था। सूचना मिलने के बाद नगर योजनाकार विभाग और निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई। बुधवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासनिक अमला बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा और कुछ ही घंटों में अवैध ढांचों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया।

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बादशाहपुर थाना पुलिस के साथ-साथ अतिरिक्त रिजर्व फोर्स भी तैनात की गई थी। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई, ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराध की कमाई से खड़ी की गई संपत्तियों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आने वाले समय में भी ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अपराधियों में खौफ का माहौल

पिछले कुछ समय से हरियाणा पुलिस अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों को निशाना बना रही है। एसटीएफ द्वारा गैंगस्टरों को विदेश से डिपोर्ट कराने और स्थानीय स्तर पर अवैध निर्माण ढहाने की इन कार्रवाइयों से जिले के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।

रिपोर्ट- गौरव चौधरी

Ncr News Gurugram News
