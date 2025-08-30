Notorious ATM Robber Pappy Nabbed in Dramatic Delhi Encounter दिल्ली में सुबह-सुबह ठांय-ठांय, एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया कुख्यात लुटेरा पप्पी, Ncr Hindi News - Hindustan
Notorious ATM Robber Pappy Nabbed in Dramatic Delhi Encounter

दिल्ली में सुबह-सुबह ठांय-ठांय, एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया कुख्यात लुटेरा पप्पी

दिल्ली में एक मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी पप्पी उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केरल में कई वारदातों के लिए वांछित था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 10:29 AM
दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक एनकाउंटर के बाद हरियाणा के मेवात निवासी कुख्यात अपराधी पप्पी उर्फ पप्पू को आखिरकार एसटीएफ साउथ ईस्ट ने धर दबोचा। यह शातिर अपराधी, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केरल तक पुलिस की वांछित सूची में शामिल था, अब सलाखों के पीछे है।

मुठभेड़ में चला दिमाग और दम

एसटीएफ की तेज-तर्रार टीम ने तुगलकाबाद की सड़कों पर पप्पी को घेर लिया। सूत्रों के मुताबिक, पप्पी ने भागने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ की मुस्तैदी के आगे उसकी एक न चली। मुठभेड़ के दौरान कोई चोट तो नहीं आई, मगर पप्पी का अपराध का खेल खत्म हो गया।

पिस्तौल, गोलियां और चोरी की बाइक बरामद

पुलिस ने पप्पी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा गोलियां और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पप्पी का अपराधी रिकॉर्ड किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। एटीएम लूट से लेकर ऑटो चोरी तक, उसने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केरल में कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी से कई पुराने मामले सुलझने की उम्मीद है।