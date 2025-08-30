दिल्ली में सुबह-सुबह ठांय-ठांय, एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया कुख्यात लुटेरा पप्पी

दिल्ली में एक मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी पप्पी उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केरल में कई वारदातों के लिए वांछित था।

दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक एनकाउंटर के बाद हरियाणा के मेवात निवासी कुख्यात अपराधी पप्पी उर्फ पप्पू को आखिरकार एसटीएफ साउथ ईस्ट ने धर दबोचा। यह शातिर अपराधी, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केरल तक पुलिस की वांछित सूची में शामिल था, अब सलाखों के पीछे है।

मुठभेड़ में चला दिमाग और दम एसटीएफ की तेज-तर्रार टीम ने तुगलकाबाद की सड़कों पर पप्पी को घेर लिया। सूत्रों के मुताबिक, पप्पी ने भागने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ की मुस्तैदी के आगे उसकी एक न चली। मुठभेड़ के दौरान कोई चोट तो नहीं आई, मगर पप्पी का अपराध का खेल खत्म हो गया।