57 साल के पूर्व कॉलेज सहपाठी पर महिला ने लगाया रेप का आरोप; हाई कोर्ट ने इस आधार पर दे दी जमानत
FIR दर्ज करने में हुई देरी के मुद्दे पर सरकारी वकील ने कहा कि पीड़िता को यह गलतफहमी थी कि आरोपी RAW का एक अधिकारी है और तलाकशुदा है। जिसके बाद अदालत ने कहा कि इस पहलू की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में 57 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी है। अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने में हुई ढाई साल की देरी और अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में पीड़िता के बयानों में विरोधाभास को मुख्य आधार बनाते हुए आरोपी को राहत दी। जस्टिस प्रतीक जालान ने मंगलवार को आरोपी खेम कुमार को 40 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, उस पर कुछ अतिरिक्त शर्तें भी लगाईं ताकि वह ट्रायल की प्रक्रिया को प्रभावित न कर सकें।
इस मामले में शिकायत दर्ज कराने वाली पीड़िता की उम्र भी 50 साल से ज्यादा है। महिला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली थी और इसके बाद विदेश में भी जाकर पढ़ाई की थी। उसने आरोप लगाया था कि आरोपी, जो कि 1990 के दशक में उसका सहपाठी था, ने शादी का झांसा देकर मई 2023 में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसके लिए रहने का इंतजाम किया था, जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में दिसंबर 2025 में रनहोला थाने में मामला दर्ज किया गया था।
तीन साल पहले किया था रहने का इंतजाम
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 2023 में जब वह अपने माता-पिता से अलग हो गई थी, तो आरोपी ने ही उसके रहने का इंतजाम किया था, और जिस जगह पर उसने महिला को ठहराया था, उसी जगह पर आरोपी ने उसके साथ रेप की इस वारदात को भी अंजाम दिया था।
पीड़िता के वकील ने FIR में देरी पर यह कहा
FIR दर्ज करने में हुई देरी के मुद्दे पर सरकारी वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता को यह गलतफहमी थी कि आरोपी RAW (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) में एक अधिकारी है और तलाकशुदा है। जिसके बाद अदालत ने कहा कि इस पहलू की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी।
कथित रेप और FIR के बीच ढाई साल का अंतर
मामले में सुनवाई के बाद 24 मार्च को आरोपी को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा, 'यौन संबंध बनने की पहली घटना और मौजूदा FIR दर्ज होने के बीच ढाई साल से भी ज्यादा का अंतर है। याचिकाकर्ता और पीड़िता दोनों ही समझदार और पढ़े-लिखे लोग हैं।'
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता ने इससे पहले 14 मई 2023 को द्वारका सेक्टर-9 के एसएचओ को एक शिकायत दी थी, जिसमें दुष्कर्म का कोई जिक्र नहीं था। वर्तमान एफआईआर के आरोप उस पुरानी शिकायत से अलग प्रतीत होते हैं।
एक अन्य शिकायत के बारे में पुलिस को नहीं बताया
उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि मौजूदा FIR में शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया कि इस एफआईआर से ठीक एक दिन पहले पीड़िता ने नॉर्थ एवेन्यू थाने में एक अन्य शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसने आरोपी के खिलाफ पहले कोई शिकायत नहीं की है, जबकि वह पहले ही द्वारका में शिकायत दे चुकी थी।
शादी का झूठा वादा करने का लगाया आरोप
आरोपी की ओर से पेश वकील विक्रम पवार ने दलील दी कि उनका मुवक्किल शादीशुदा है और 26 दिसंबर, 2025 को दर्ज FIR शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के आरोपों पर आधारित थी, जिसमें शारीरिक संबंधों की पहली घटना 11 मई, 2023 को होने का आरोप लगाया गया है।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि FIR में लगाए गए आरोप, 14 मई, 2023 को द्वारका के SHO को शिकायतकर्ता द्वारा उसी समय दिए गए बयान और इस FIR के दर्ज होने से ठीक एक दिन पहले PS नॉर्थ एवेन्यू में की गई शिकायत से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने बताया कि उस शिकायत में पीड़िता ने कहा था कि उसने आरोपी के खिलाफ पहले कोई शिकायत नहीं की थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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