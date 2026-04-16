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दिल्ली में मेयर व अन्य पदों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, जानिए किस तारीख को होगा मतदान

Apr 16, 2026 05:10 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राहुल मानव, नई दिल्ली
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दिल्ली में महापौर का पद 'रोटेशन' (बारी-बारी) प्रणाली के अनुसार एक-एक साल के कुल पांच कार्यकालों में बंटा है, जिसमें पहला वर्ष महिलाओं, दूसरा सामान्य वर्ग, तीसरा आरक्षित वर्ग और अंतिम दो वर्ष पुनः सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रहते हैं।

दिल्ली में मेयर व अन्य पदों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, जानिए किस तारीख को होगा मतदान

दिल्ली नगर निगम (MCD) में महापौर (मेयर), उप महापौर और स्थायी समिति के तीन सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। यह तीनों चुनाव 29 अप्रैल को कराए जाएंगे। महापौर-उपमहापौर के उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल होगी। निगम प्रशासन ने इन चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक उम्मीदवार 23 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। वहीं, उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर अपना नाम वापस भी ले सकते हैं।

चुनाव प्रक्रिया को लेकर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। अधिसूचना के अनुसार महापौर-उप-महापौर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन सचिव कार्यालय में होंगे। अब उपराज्यपाल द्वारा महापौर चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी महापौर चुनाव 29 अप्रैल को कराएंगे। नामांकन पत्र निगम सचिव कार्यालय में उपलब्ध है। ऐसे में उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस में शाम पांच बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। महापौर का चुनाव संपन्न होने और उनका चयन होने के बाद वह उपमहापौर का चुनाव कराएंगे। निगम के नियम अनुसार हर वर्ष महापौर का चयन सदन में चुनाव के तहत किया जाता है।

रोटेशन आधार पर होता है महापौर पद का चुनाव

निगम सचिव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में महापौर का पद रोटेशन (बारी-बारी) प्रणाली के अनुसार एक-एक साल के पांच कार्यकालों में बंटा है, जिसमें पहला वर्ष महिलाओं, दूसरा सामान्य वर्ग, तीसरा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति) और अंतिम दो वर्ष पुनः सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रहते हैं। यह निगम का पांचवां वर्ष है।

अधिसूचना में बताया गया कि 'महापौर, उप-महापौर एवं स्थायी समिति के तीन सदस्यों के चुनाव हेतु दिल्ली नगर निगम की साधारण सभा की बैठक बुधवार, (29 अप्रैल, 2026) को दोपहर 2 बजे अरुणा आसिफ अली सभागार चतुर्थ तल, ए ब्लॉक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली में होगी।'

स्थायी समिति के तीन सदस्यों के चुनाव भी 29 को

चुनाव के लिए जारी अधिसूचना में बताया गया कि स्थायी समिति के तीन सदस्यों की सेवानिवृत्त से रिक्त हुई तीन सीटों के लिए भी मतदान 29 अप्रैल को ही होंगे। ये तीन सीटें 1. सुश्री मोहिनी (वार्ड संख्या 218), 2. मोहम्मद आमिल मलिक (वार्ड संख्या 246) और 3. श्री पंकज लूथरा (वार्ड संख्या 216) के रिटायर होने से खाली हुई हैं। दरअसल दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि स्थायी समिति के गठन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर, स्थायी समिति के आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसी नियम की वजह से स्थायी समिति के ये तीन सदस्य सेवानिवृत्त हो गए हैं।

गुप्त मतदान के जरिए होता है मेयर का चुनाव

महापौर चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसमें पार्षदों पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। कुल 250 पार्षद, सात सांसद व तीन राज्य सभा सदस्य व 14 मनोनीत विधायक के तहत कुल 274 वोट होते हैं। इसके तहत 138 वोटों का बहुमत होता है।

MCD में सदस्यों की स्थिति

भाजपा के 123 पार्षद हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के 100 पार्षद हैं। इसके अतिरिक्त इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) के 15 पार्षद, कांग्रेस के नौ पार्षद, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से एक पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद हैं। भाजपा के सभी पार्षदों, सातों सांसद व 11 विधायकों को मिलाकर कुल 141 वोट हैं। जिसके तहत वे बहुमत का आंकड़ा आराम से छू रहे हैं। इसे देखते हुए, इस वर्ष फिर से भाजपा के उम्मीदवार के महापौर के चयनित होना तय माना जा रहा है।

वर्तमान में MCD में भाजपा के पास 141 वोट

इस वर्ष, महापौर को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल में कुल 249 पार्षद, दिल्ली विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक, सात लोकसभा सदस्य और तीन राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए 137 मतों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में MCD में भाजपा के पास 141 वोट हैं, जिनमें 123 पार्षद, सात लोकसभा सदस्य और 11 विधायक शामिल हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) के पास 106 वोट हैं, जिनमें 100 पार्षद, तीन राज्यसभा सदस्य और तीन विधायक शामिल हैं। अन्य मतों में कांग्रेस के नौ, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लाक का एक और एक निर्दलीय उम्मीदवार के शामिल हैं। (एजेंसी इनपुट के साथ)

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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