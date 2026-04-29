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गाजियाबाद के 35 शोरूम मालिकों को नोटिस, किरायानामे को लेकर बड़ी गड़बड़ी; विभाग सख्त

Apr 29, 2026 07:34 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद जिले में व्यावसायिक संपत्तियों के किरायानामों को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। निबंधन विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि शोरूम संचालकों ने लाखों रुपये के किराये के समझौते महज 100 रुपये के स्टांप पेपर पर तैयार कर रखे हैं। ऐसे 35 शोरूम संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

गाजियाबाद के 35 शोरूम मालिकों को नोटिस, किरायानामे को लेकर बड़ी गड़बड़ी; विभाग सख्त

गाजियाबाद जिले में व्यावसायिक संपत्तियों के किरायानामों को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। निबंधन विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि शोरूम संचालकों ने लाखों रुपये के किराये के समझौते महज 100 रुपये के स्टांप पेपर पर तैयार कर रखे हैं। ऐसे 35 शोरूम संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, किसी भी संपत्ति को किराये पर देने के लिए किरायानामा पंजीकृत कराना जरूरी है। पहले पंजीकरण कराने के लिए एक साल के किराये का पांच फीसदी स्टांप शुल्क लगता था। ऐसे में स्टांप बचाने के लिए लोग मात्र 100 रुपये के स्टांप पर ही नोटरी कराकर किरायानामा बनवा लेते थे। हालांकि, किसी भी विवाद की स्थिति में यह मान्य नहीं होता।

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न्यूनतम 500 रुपये का स्टांप पेपर जरूरी

अब नए नियमों के तहत न्यूनतम 500 रुपये के स्टांप पेपर पर किरायानामा पंजीकृत कराया जा सकता है। विभाग लगातार दुकानदारों और मकान मालिकों से अपील कर रहा है कि वे पुराने तरीके से बने किरायानामों को छोड़कर पंजीकरण कराएं। पंजीकृत किरायानामा होने से किरायेदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में स्पष्टता बनी रहती है। इसलिए नए नियम के तहत पंजीकरण जरूरी है।

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400 शोरूम की हुई पहचान

सूत्रों के अनुसार, जिले में करीब 400 से अधिक शोरूम ऐसे संचालित हो रहे हैं, जिनके पास वैध और पंजीकृत किरायानामा नहीं है। कई मामलों में तो किराया लाखों रुपये प्रतिमाह होने के बावजूद औपचारिक दस्तावेज बेहद कम मूल्य के स्टांप पर तैयार किए गए हैं, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसका खुलासा विद्युत कनेक्शन की रिपोर्ट के आधार पर हुआ।

किरायानामा विधिवत पंजीकृत कराने के निर्देश

सहायक निबंधन आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच में 35 शोरूम संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना किरायानामा विधिवत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित के खिलाफ वाद दायर किया जाएगा। विभाग ने बिजली कनेक्शन से जुड़े दस्तावेजों और किरायानामों का मिलान किया। अब निबंधन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू की।

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किरायेनामे में लगने वाले स्टांप शुल्क के नए नियम

वार्षिक किराया एक साल तक पांच साल तक 10 साल तक

दो लाख रुपये 500 रुपये 1,500 रुपये 2,000 रुपये

दो से छह लाख 1,500 रुपये 4,500 रुपये 7,500 रुपये

छह से दस लाख 2,500 रुपये 6,000 रुपये 10,000 रुपये

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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