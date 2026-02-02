मिड डे मील के किचन में अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी, चार किलोमीटर दूर पाए गए खाने के गोदाम

संक्षेप: दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मिड डे मील की किचन में अनियमितता मिलने पर इसे संभालने वाले संगठन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मिड डे मील की किचन में अनियमितता मिलने पर इसे संभालने वाले संगठन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए। निगम की शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने सोमवार को मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मिड डे मिल की आपूर्ति करने वाले गैर सरकारी संगठनों की किचन का निरीक्षण किया।

इस संबंध में उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि दो संगठनों के किचन का सोमवार को निरीक्षण किया। इसमें से एक संगठन द्वारा नरेला जोन और रोहिणी जोन के 62 निगम स्कूलों को उसके किचन से मिड डे मील की आपूर्ति होती है। निरीक्षण में संगठन के खाद्य वस्तुओं के स्टॉक के गोदाम उसके किचन से चार किलोमीटर दूर स्थित पाय गए। जबकि यह तय मानकों का उल्लंघन हैं। खाद्य वस्तुओं के स्टॉक के गोदाम किचन से पांच सौ से एक किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित होने चाहिए। इस संगठन के किचन के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान यह भी पाया गया कि यह मिड डे मील की आपूर्ति ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं।

अभिलेखों का सत्यापन व जांच के निर्देश दिए उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गोदाम में 750 क्विंटल गेहूं और 150 क्विंटल चावल अतिरिक्त मात्रा में गोदाम में पाया गया। यह सरकारी अभिलेखों से मेल नहीं खाता है। इस मामले पर निगम के संबंधित अधिकारियों को तत्काल विस्तृत जांच कराने, सभी अभिलेखों का सत्यापन करने और अनियमितता में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

यह खामियां भी पाई गई उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान रसोई परिसर, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, कच्चे माल की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था और साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की। संगठन के गोदाम में मौजूद खाद्य वस्तुओं के स्टॉक व अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। इसमें कई खामियां मिली। इसमें मिड डे मील किचन में ऑयल कैचर उपलब्ध नहीं था। यह स्वच्छता और पर्यावरणीय मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त संस्था का स्टॉक रजिस्टर भी निरीक्षण के समय मौके पर उपलब्ध नहीं पाया गया। जिससे संगठन की कार्यप्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।