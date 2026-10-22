'रिजीम चेंज की बात करने में कुछ गलत नहीं’, नेहा बोरा की दिल्ली हाईकोर्ट में दलील
दिल्ली हाईकोर्ट में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की ओर से पेश वकील ने कहा- लोकतंत्र में रिजीम चेंज (सत्ता परिवर्तन) की बात करने में कुछ भी गलत नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की ओर से पेश वकील ने कहा- लोकतंत्र में रिजीम चेंज (सत्ता परिवर्तन) की बात करने में कुछ भी गलत नहीं है। यह दलील नेहा बोरा की ओर से स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के उस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें उनसे 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने और शांति बनाए रखने की शर्त पूरी करने को कहा गया है।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने अदालत का ध्यान उन दस्तावेजों की ओर दिलाया, जिनमें नेहा बोरा के सीजेपी नेताओं और वकील प्रशांत भूषण के साथ एक सभा में शामिल होने का जिक्र है। शर्मा ने कहा ये सब सार्वजनिक तौर से मौजूद है। अदालत सीरियल नंबर 11 और 12 को देख सकती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, ASG ने उस दौरान कही गई बात का हवाला देते हुए कहा, “ये रिजीम चेंज की लड़ाई है और हम रिजीम चेंज करवाकर रहेंगे।”
उन्होंने दलील दी कि नेहा बोरा भी उसी सभा का हिस्सा थीं। इसके जवाब में नेहा बोरा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, “लोकतंत्र में रिजीम चेंज (सत्ता परिवर्तन) में कुछ भी गलत नहीं है।” इस पर अदालत ने पूछा कि क्या उसे इस मुद्दे पर जाने की जरूरत है।
‘सत्ता परिवर्तन वोट से होगा, ऐसे जमावड़ों से नहीं’
ASG चेतन शर्मा ने इसके बाद कहा कि रिजीम चेंज (सत्ता परिवर्तन) वोट के जरिए होगा, न कि दिल्ली में कथित तौर पर उपद्रवी तत्वों के इकट्ठा होने से। उन्होंने दलील दी कि कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 130 को साथ में लागू किया जा सकता है। शर्मा के मुताबिक, अधिकारियों को शांति भंग होने की आशंका थी। उन्होंने अदालत से कहा कि मामले को केवल तकनीकी आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए।
ASG ने आशंका जताई कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया जाता तो राजधानी में अव्यवस्था फैल सकती थी। उन्होंने यह भी दलील दी कि संबंधित कार्रवाई निवारक प्रकृति की है। यानी इसका उद्देश्य किसी संभावित घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पहले से कदम उठाना है।
10000 रुपये का बॉन्ड भरने का मिला है नोटिस
नेहा बोरा ने SEM के उस नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत उनसे 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने और शांति बनाए रखने की शर्त पूरी करने को कहा गया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह सवाल भी आया कि क्या अधिकारियों की कार्रवाई संभावित शांति भंग होने की आशंका के आधार पर उचित थी।
सुनवाई में एक ओर ASG ने कथित सभा और वहां दिए गए बयानों का हवाला देकर निवारक कार्रवाई का बचाव किया, वहीं नेहा बोरा की ओर से उनके वकील ने लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग को गलत नहीं बताया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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