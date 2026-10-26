भगवान नहीं, पूजा नहीं की शपथ; राजकुमार भाटी Vs रामगोपाल यादव हो गया, अब सफाई
रामगोपाल यादव ने राजकुमार भाटी को सपा प्रवक्ता पद से हटाए जाने की बात कही तो कई लोग उन्हें ही निशाना बनाने लगे। अब भाटी ने सफाई देते हुए विवाद को शांत करने की कोशिश की है।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत अन्य देवी-देवताओं को भगवान नहीं मानने और उनकी पूजा ना करने की शपथ लेने वाले सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सपा के वरिष्ठ नेता प्रो. राम गोपाल यादव ने उन्हें प्रवक्ता पद से हटाए जाने की चेतावनी दी तो भाटी के समर्थक उन्हें ही निशाना बनाने लगे। रामगोपाल यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की जाने लगीं। अब खुद भाटी ने इस पर रोक लगाने की कोशिश करते हुए कहा है कि वह उनका बहुत सम्मान करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि छोटे कुछ गलती करते हैं तो बड़ों को डांटने का पूरा हक है।
पिछले दिनों राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह हिंदू देवी-देवताओं को भगवान ना मानने और उनकी पूजा ना करने की शपथ लेते हुए दिखे। बौद्ध धर्म के एक कार्यक्रम में शामिल हुए भाटी का वीडियो वायरल होने के बाद अटकलें लगने लगीं कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी असर की बात की जाने लगी। हालांकि, भाटी ने विवाद के बीच सफाई दी कि उन्होंने ना तो धर्म परिवर्तित किया है और ना ही ऐसा इरादा रखते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की तारीफ करते हुए विवाद को खत्म करने की कोशिश की।
इस बीच सपा के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने भाटी के नाम चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत में भाटी के बयान की आलोचना करते हुए कहा, 'राजकुमार भाटी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हम लोग उसका विरोध कर चुके हैं और राजकुमार भाटी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा बयान देते रहे तो पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिए जाएंगे।' भाटी के कुछ समर्थक इसके बाद रामगोपाल यादव को ही निशाना बनाने लगे। भाटी ने विवाद को खत्म करने की कोशिश में कहा, 'समाजवादी पार्टी मेरे लिए केवल पार्टी नहीं, परिवार की तरह है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी बात पहचान दी है। यदि आज देश में मुझे पहचाना जा रहा है तो सिर्फ पार्टी की वजह से। मैं पार्टी का समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता हूं।'
भाटी ने कहा- राम गोपाल यादव ने जो कहा वह पार्टी और मेरे हित में
उन्होंने गलती का अहसास करते हुए कहा, 'जिस तरह बच्चों की किसी गलती पर घर के बड़े उसे टोकते हैं और समझाते हैं इसी तरह पार्टी में भी बड़ों को पूरा हक है कि वह छोटों को नियंत्रित रखें। जरूरत पड़ने पर सलाह दें और आवश्यक समझे तो डांट भी लगाएं। आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हर दृष्टिकोण से मेरे बड़े हैं और मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता हूं। उन्होंने जो शब्द बोले वह मेरे और पार्टी के हित में ही बोले हैं। कुछ साथी उनकी आलोचना कर रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं। उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे ध्यान रखें कि बड़ों के सम्मान में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब, चाचा शिवपाल जी और परम आदरणीय गुरुजी श्री उदय प्रताप सिंह जी का स्नेह एवं आशीर्वाद सदैव ही मुझे मिलता रहा है। कृपया कोई ऐसी बातें सोशल मीडिया पर ना लिखें या ना बोलें जिससे लोगों के बीच गलतफहमी पैदा हो । बुरे वक्त में जिन लोगों का प्यार, सहयोग और समर्थन मुझे प्राप्त होता रहा है उन सबका मैं अत्यंत आभारी हूं। धन्यवाद।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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