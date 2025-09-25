not threat to harmony, what else did Jamaat-e-Islami say on the I Love Mohammad campaign? शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति सद्भाव के लिए खतरा नहीं; ‘आई लव मोहम्मद’ कैंपेन पर और क्या बोला जमात-ए-इस्लामी, Ncr Hindi News - Hindustan
not threat to harmony, what else did Jamaat-e-Islami say on the I Love Mohammad campaign?

जमात-ए-इस्लामी ने सरकार और पुलिस अधिकारियों से सभी झूठी और अनावश्यक एफआईआर तुरंत वापस लेने, गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने और अधिकारियों को अतिक्रमण के लिए जवाबदेह ठहराने का अनुरोध किया।

Sourabh Jain भाषा, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 10:42 PM
शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति सद्भाव के लिए खतरा नहीं; ‘आई लव मोहम्मद’ कैंपेन पर और क्या बोला जमात-ए-इस्लामी

प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद ने ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान पर गुरुवार को कहा कि शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा नहीं है, लेकिन राजनीतिक हथकंडों की वजह से समाज में अनावश्यक रूप से तनाव पैदा किया जा रहा है। संगठन ने इस बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह धारणा कि ‘आई लव मोहम्मद’ नारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को भड़का सकता है, गलत है तथा नारे को अपराध घोषित करना असंवैधानिक है। इसमें कहा गया कि ऐसा करना भारत के बहुलतावाद और सभी धर्मों के सम्मान के मूल्यों का अपमान है।

‘सांप्रदायिक पुलिसिंग से फैल रहा तनाव’

अपने बयान में जमात के उपाध्यक्ष मलिक मोअतसिम खान ने कहा कि 'देश के लोग एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सदियों से सम्मान करते हुए साथ-साथ रहते आए हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक हथकंडे और सांप्रदायिक पुलिसिंग एक सामंजस्यपूर्ण समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर रही है।'

उन्होंने कहा कि 'इस्लाम के अंतिम पैगंबर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न केवल अत्यंत खेदजनक है, बल्कि असंवैधानिक भी है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन भी है।'

'शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति से सद्भाव को खतरा नहीं'

इसके बाद खान ने कहा कि 'शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार है जो हमारे राष्ट्र के नैतिक ताने-बाने को मजबूत करता है।'

बयान में ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ (APCR) के आंकड़ों का जिक्र है जिनमें दावा किया गया है कि ‘आई लव मोहम्मद’ को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुई पुलिस कार्रवाई अब पूरे देश में फैल गई है तथा कई राज्यों में कम से कम 21 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें 1,324 से ज्यादा मुसलमानों को आरोपी बनाया गया है और 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मलिक मोअतसिम ने इसे असंगत और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताते हुए कहा, 'कानपुर में हुई प्रशासनिक गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के बजाय, अधिकारियों ने जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दिया है, जिससे पूरे देश में तनाव फैल रहा है।

'शांतिपूर्वक श्रद्धा व्यक्त करने वालों पर कार्रवाई असंवैधानिक'

उन्होंने कहा कि पैगंबर के प्रति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी श्रद्धा व्यक्त करने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाना असंवैधानिक है, कानून के शासन को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम करता है। इस तरह की कार्रवाइयां उजागर करती हैं कि कैसे गैर-मुद्दों का इस्तेमाल समाज को ध्रुवीकृत करने के लिए किया जा रहा है।'

उन्होंने मुस्लिम समुदाय से समझदारी और आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया देने की अपील की और इस मौके का इस्तेमाल पैगंबर की करुणा, न्याय और शांति की शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए कहा। साथ ही, उन्होंने सरकार और पुलिस अधिकारियों से सभी झूठी और अनावश्यक एफआईआर तुरंत वापस लेने, गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने और अधिकारियों को अतिक्रमण के लिए जवाबदेह ठहराने का अनुरोध किया।

खान ने निष्कर्ष निकाला, 'मौलिक अधिकारों, धार्मिक बहुलवाद और सांप्रदायिक सद्भाव का सम्मान भारत की एकता और अखंडता की आधारशिला है। भक्ति की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को अपराध घोषित करने के प्रयास इन नींवों के लिए ही खतरा हैं।'