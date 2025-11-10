Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsNot RDX 360 kg ammonium nitrate and huge quantity weapons nad explosive recovered from doctor room in Faridabad
फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से RDX नहीं, 360 KG विस्फोटक संग ये हथियार मिले, मौलवी समेत 2 अरेस्ट

संक्षेप: दिल्ली से सटे एनसीआर के शहर फरीदाबाद में बड़ी खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। फरीदाबाद पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद से एक डॉक्टर और एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। 

Mon, 10 Nov 2025 11:55 AMPraveen Sharma फरीदाबाद, एएनआई
दिल्ली से सटे एनसीआर के शहर फरीदाबाद में बड़ी खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। फरीदाबाद पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद से एक डॉक्टर और एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर के पास से बड़ी मात्रा में आईईडी बनाने का सामान, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार ने आज इस बारे में जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया यह हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन है। डॉ. मुजम्मिल नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया है। कल 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया है, जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। यह RDX नहीं है।"

कमिश्नर ने बताया कि मुजम्मिल के पास से असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। इसके साथ ही आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला सामान जिसमें- 20 टाइमर्स, बैटरी, एक असॉल्ट राइफल, तीन मैगजीन और 83 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस और 2 अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी डॉक्टर फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन पिछले 15 दिन से चल रहा था, जो अब भी जारी है।

गिरफ्तार किए गए मौलवी की पत्नी ने कहा, "पुलिस इमाम साहब को ले गई है। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्यों ले गई है। पुलिस पहले कभी हमारे पास नहीं आई। इमाम साहब पिछले 20 सालों से मस्जिद में सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर रोजाना दिन में पांच बार नमाज पढ़ने आते थे। वह कश्मीर के रहने वाले थे।"

