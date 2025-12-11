25 मौतों पर घिरे लूथरा ब्रदर्स अदालत में बोले- हम पैसा लेकर नहीं भागे, जलाने की मिल रही धमकी

संक्षेप: गौरव और सौरभ के वकील ने अदालत में दलीलें पेश करते हुए कहा कि 'वे भी इंसान हैं' और हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वकील की ओर से यह भी दावा किया गया कि उनके मुवक्किल कारोबारी वजहों से विदेश गए थे।

गोवा में 25 लोगों की जिदंगी छीनने वाले क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाइलैंड में पकड़ लिया गया है। दोनों को वहां से भारत लाए जाने की प्रक्रिया के बीच दिल्ली की अदालत में लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर बहस हुई। गौरव और सौरभ के वकील ने अदालत में दलीलें पेश करते हुए कहा कि 'वे भी इंसान हैं' और हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वकील की ओर से यह भी दावा किया गया कि उनके मुवक्किल कारोबारी वजहों से विदेश गए थे।

सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की ओर से रोहिणी कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने कहा कि दोनों भाई कारोबारी हैं, लेकिन वे नहीं जो 5000 करोड़ का फ्रॉड करके देश से भाग गए। माना जा रहा है कि उनका इशारा बैंकों का हजारों करोड़ रुपये कर्ज लेकर भागने के आरोपी कारोबारियों नीरव मोदी, मेहुल चौकी और विजय माल्या आदि की ओर था।

एडवोकेट मीर ने कहा कि यह हत्या का मामला नहीं है, बल्कि लापरवाही से हुई मृत्यु का है, और आपराधिक कानून को इस तरह खींचा जा रहा है कि 'इरादा' साबित किया जा सके। वकील ने कहा कि पुखेत में पकड़े गए दोनों भाई इंसान हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर हत्या की धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें आग में जलाने की धमकियां दी जा रही हैं।

गोवा पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि गौरव और सौरभ की तरफ से जांच में सहयोग नहीं किया गया है। वकील ने कहा कि दोनों ने 7 दिसंबर को भारत छोड़ा जबकि उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर की रात ही निकल गए थे। उन्होंने कहा कि गौरव और सौरभ ने अदालत को अदालत को गुमराह किया। गोवा पुलिस ने यह भी कहा कि मेडिकल ग्राउंड वाली बात भी गलत है।