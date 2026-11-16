'यह AI नहीं, यमुना है': दिल्ली में 'जहरीले झाग' के बीच छठ पूजा पर AAP और BJP सियासी तकरार

छठ महापर्व आज सम्पन्न हो गया। हालांकि, दिल्ली में यमुना सफाई के मुद्दे पर इस बार भी सियासी तकरार जारी रही। आम आदमी पार्टी ने यमुना में जहरीले झाग तैरते दिखने का दावा करने वाले वीडियो शेयर कर आपको घेरा। वहीं भाजपा ने भी इस पर आपको वीडियो के जरिये ही जवाब दिया है।

आम आदमी पार्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर छठ महापर्व के दौरान यमुना में तैरते झागों के बीच श्रद्धालुओं द्वारा पूजा करना के वीडियो शेयर किए गए।

छठ महापर्व के अंतिम दिन आज दिल्ली में विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में छठ व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं ने उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय कठिन व्रत का समापन किया। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इस दौरान यमुना में ‘जहरीले झाग’ दिखने का दावा करते हुए दिल्ली और केंद्र की भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला। वहीं, भाजपा उसकी सरकार में यमुना पहले से साफ हुई है वाले दावे पर कायम रही।

'आप' ने सोमवार को दावा किया कि दिल्ली और केंद्र की भाजपा सरकारें यमुना को साफ करने में नाकाम रही हैं। 'आप' ने भाजपा सरकारों पर यमुना नदी की स्थिति को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब जहरीले झागों के बीच छठ पूजा मनाने के लिए हजारों पूर्वांचली श्रद्धालु घाटों पर इकट्ठा हुए।

‘आप’ ने वीडियो शेयर किया वार अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए यह दावा किया कि यमुना नदी को साफ करने के भाजपा के वादे पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं। 'आप' ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "रेखा गुप्ता सरकार के यमुना साफ करने का सफेद झूठ यहाँ बेनकाब हो जाता है!"

इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने एक दूसरी पोस्ट में एक फोटो शेयर किया जिसमें एक छठ श्रद्धालु यमुना नदी में तैरते जहरीले झाग के बीच पूजा करती दिख रही है। पार्टी ने कहा, "बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार के यमुना को साफ करने के तमाम दावों की आज पोल खुल गई! जहरीले झाग के बीच छठ व्रतियों को इस तरह मनाना पड़ा छठ का महापर्व।''

वीडियो पर लिखा था, "यह कोई AI नहीं है, बल्कि छठ के मौके पर यमुना का नजारा है।"

केजरीवाल की पार्टी ने आगे कहा, "जहरीली यमुना, सफेद झाग और उसमें छठ मनाने को मजबूर श्रद्धालु! रेखा गुप्ता जी, क्या आपको शर्म आती है?

'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "भाजपा शासन में आज का वीडियो।"

भाजपा ने भी किया वीडियो वाला पलटवार वहीं, हालांकि, भाजपा अपने इस दावे पर कायम है कि उसकी सरकार में यमुना पहले से अधिक साफ हुई है। भाजपा ने विपक्षी दल आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा, "ये है आपके एक सही वोट की ताकत, जिस यमुना जी में छठ बैन था, अब उसी यमुना जी को मात्र 2 साल के अंदर आधे से ज्यादा साफ करके उसी में छठ मनाती दिल्ली की सनातनी CM"

भाजपा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''दिल्ली में इस बार मना भव्य और दिव्य छठ, मात्र 2 साल के अंदर दिल्ली की यमुना जी को आधे से ज्यादा साफ करके दिल्ली सरकार ने उसमें धूम -धाम से मनाया पूर्वांचल का महापर्व छठ''

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी X पर इस साल कई दशकों बाद पूरी राजधानी में छठ उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है।

उन्होंने लिखा, "दशकों बाद दिल्ली में छठ महापर्व का ऐसा अलौकिक, अद्भुत और दिव्य-भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। मां यमुना के पावन तट से लेकर लगभग 1,400 छठ घाटों तक गूंजते छठ गीत, लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति और सूर्यदेव की आराधना ने पूरी राजधानी को आस्था के रंग में रंग दिया है। दिल्ली सचमुच Mini India है। यहां हर उत्सव पूरे अपनेपन के साथ मनाया जाता है। इस बार छठ महापर्व में हमारी सनातन संस्कृति का यही विराट और सुंदर स्वरूप साकार हुआ है। छठी मइया और भगवान सूर्यदेव की कृपा से हर छठव्रती की मनोकामना पूर्ण हो और हर परिवार में सुख, आरोग्य एवं समृद्धि का वास हो।''