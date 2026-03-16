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नॉर्वे की राजदूत को खूब पसंद आई दिल्ली मेट्रो, यात्रा करके बोलीं- पहले ही कर लेना चाहिए था; VIDEO

Mar 16, 2026 03:16 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दिल्ली मेट्रो में यात्रा के फोटो-वीडियो शेयर करते हुए लिखा- मुझे यह पहले ही कर लेना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने फिर से मेट्रो इस्तेमाल करने की बात कही।

नॉर्वे की राजदूत को खूब पसंद आई दिल्ली मेट्रो, यात्रा करके बोलीं- पहले ही कर लेना चाहिए था; VIDEO

दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली मेट्रो में हर रोज आम और खास लोग सफर करते हैं। यूरोपीय देश नॉर्वे की एंबेस्डर (राजदूत) मे एलिन स्टेनर ने भी अपनी पहली यात्रा का तजुर्बा शेयर किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दिल्ली मेट्रो में यात्रा के फोटो-वीडियो शेयर करते हुए लिखा- मुझे यह पहले ही कर लेना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने फिर से मेट्रो इस्तेमाल करने की बात कही।

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खान मार्केट स्टेशन की सीढ़ियों से उतरती दिखीं

नार्वे की राजदूत ने अपने एक्स अकाउंट पर छोटी-छोटी वीडियो के साथ फोटो शेयर की हैं। एक वीडियो में वो खान मार्केट के गेट नंबर 2 की सीढ़ियों से उतरती हुईं दिखाई दे रही हैं। वो थम्सअप का इशारा करते हुए मुस्कुराती हैं और फिर सीढ़ियां उतरने लगती हैं। अन्य वीडियो में अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर मेट्रो को जाते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें उन्हें मेट्रो के अंदर महिला सीट पर बैठा देखा जा सकता है।

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फिर इस्तेमाल करने की कही बात

वीडियो फोटो शेयर करते हुए राजदूत ने लिखा- इस वीकेंड पहली बार दिल्ली मेट्रो में सफर किया। उन्होंने मेट्रो को तेज, साफ-सुथरा और सुपर एफिशिएंट बताते हुए इसकी तारीफ की। अपना तजुर्बा शेयर करते हुए लिखा- दिल्ली में घूमने का एक शानदार तरीका है। यह मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। उन्होंने इससे यात्रा करना इतना भाया कि आखिर शब्दों में दिल्ली मेट्रो का फिर से इस्तेमाल करने की बात भी कही।

पहले भी कई गणमान्य कर चुके हैं यात्रा

आपको बताते चलें कि इससे पहले और भी कई देशों के राजदूत, विदेश मंत्री और अन्य लोग दिल्ली मेट्रो में सफर कर चुके हैं। इसी साल जनवरी में जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने भी दिल्ली मेट्रो का दौरा किया था। डीएमआरसी की सवारी करने वालों में संयुक्त राष्ट्र सैन्य टुकड़ी भेजने वाले 32 देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल का नाम भी शामिल है। आस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस समेत कई अन्य देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इसकी यात्रा कर चुके हैं।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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