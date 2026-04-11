दिल्ली के वजीरपुर में बड़ा हादसा, मकान की बालकनी गिरने से पांच साल के मासूम की मौत, एक घायस
उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर इलाके में शनिवार को एक पुराने मकान की बालकनी गिरने से पांच साल के एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई।
उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर इलाके में शनिवार को एक पुराने मकान की बालकनी गिरने से पांच साल के एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई।पुलिस के अनुसार, भारत नगर पुलिस थाने में जेजे कॉलोनी में एक झुग्गी के गिरने की सूचना पीसीआर के माध्यम से मिली।
पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इस घटना में घायल हुए दो बच्चों को दीप चंद बंधु अस्पताल ले गई, जहां पांच साल के दिव्यांशु को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 10 साल की रिंकी का इलाज चल रहा है।
पुलिस ने बताया कि अपराध शाखा की टीम और एफएसएल के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
कैसे हुआ हादसा?
स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 11 बजे तब हुई जब कुछ बच्चे इमारत के पास एक गली में खेल रहे थे और बालकनी अचानक नीचे गिर गई। एक चश्मदीद ने बताया, पुराने घर के पास वाली गली में बच्चे खेल रहे थे तभी अचानक तेज आवाज के साथ बालकनी गिर गई। दो बच्चे मलबे के नीचे दब गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। चीखें सुनकर हममें से कुछ लोग मदद के लिए दौड़े और बच्चों को बाहर निकाला।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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