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दिल्ली के वजीरपुर में बड़ा हादसा, मकान की बालकनी गिरने से पांच साल के मासूम की मौत, एक घायस

Apr 11, 2026 09:54 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर इलाके में शनिवार को एक पुराने मकान की बालकनी गिरने से पांच साल के एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई।

दिल्ली के वजीरपुर में बड़ा हादसा, मकान की बालकनी गिरने से पांच साल के मासूम की मौत, एक घायस

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर इलाके में शनिवार को एक पुराने मकान की बालकनी गिरने से पांच साल के एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई।पुलिस के अनुसार, भारत नगर पुलिस थाने में जेजे कॉलोनी में एक झुग्गी के गिरने की सूचना पीसीआर के माध्यम से मिली।

पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इस घटना में घायल हुए दो बच्चों को दीप चंद बंधु अस्पताल ले गई, जहां पांच साल के दिव्यांशु को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 10 साल की रिंकी का इलाज चल रहा है।

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पुलिस ने बताया कि अपराध शाखा की टीम और एफएसएल के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

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कैसे हुआ हादसा?

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 11 बजे तब हुई जब कुछ बच्चे इमारत के पास एक गली में खेल रहे थे और बालकनी अचानक नीचे गिर गई। एक चश्मदीद ने बताया, पुराने घर के पास वाली गली में बच्चे खेल रहे थे तभी अचानक तेज आवाज के साथ बालकनी गिर गई। दो बच्चे मलबे के नीचे दब गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। चीखें सुनकर हममें से कुछ लोग मदद के लिए दौड़े और बच्चों को बाहर निकाला।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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