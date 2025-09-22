त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनें बनेंगी सहारा; दुर्गा पूजा-दिवाली और छठ के लिए उत्तर रेलवे की क्या तैयारी

त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पर्व आदि के लिए लाखों की संख्या में लोग अपने-अपने घर जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा लगातार विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की जा रही है।

त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पर्व आदि के लिए लाखों की संख्या में लोग अपने-अपने घर जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा लगातार विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, इस बार उत्तर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों के लगभग 5 हजार फेरे लगाने की योजना है। इसके माध्यम से लगभग एक करोड़ अतिरिक्त सीटों का बंदोबस्त होगा। इन गाड़ियों में उत्तर रेलवे से चलने वाली गाड़ियों के अलावा दूसरे जोन से उत्तर रेलवे में आने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं।

उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, रेल मंत्रालय ने इस वर्ष विशेष गाड़ियों के माध्यम से 12 हजार से अधिक फेरे लगाने की घोषणा की है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर रेलवे द्वारा परिचालित किया जाता है।

बीते वर्ष उत्तर रेलवे द्वारा त्योहारों के सीजन (एक अक्टूबर से 30 नवंबर) तक 268 गाड़ियों के माध्यम से कुल 3,836 फेरे लगाए गए थे। इनके माध्यम से लगभग 76 लाख अतिरिक्त सीटों का बंदोबस्त बीते वर्ष उत्तर रेलवे ने किया था। इस वर्ष इन सीटों की संख्या में 30 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

उत्तर रेलवे द्वारा अभी तक त्योहारों के सीजन (19 सितंबर से 30 नवंबर) के लिए 83 रेलगाड़ियों के 3,662 फेरों की घोषणा हो चुकी है। अभी 1400 से अधिक फेरों की घोषणा आने वाले दिनों में उत्तर रेलवे एवं अन्य जोन द्वारा हो सकती है।

अतिरिक्त कोच लगेंगे त्योहारों के लिए एक तरफ जहां विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं तो वहीं पहले से चलने वाली नियमित रेलगाड़ियों में भी अतिरिक्त सीटों का बंदोबस्त किया जाएगा। इन गाड़ियों में भी अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे, ताकि अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक बिना किसी परेशानी पहुंचाया जा सके।