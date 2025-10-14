टिकट के लिए अब काउंटरों पर लगने की जरूरत नहीं! दिल्ली के स्टेशनों पर है खास इंतजाम

दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने इस बार नई दिल्ली और आनंद विहार के साथ ही पहली बार शकूरबस्ती स्टेशन से भी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिसके लिए अस्थायी होल्डिंग एरिया और मोबाइल यूटीएस जैसी नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं।

त्योहारों का मौसम आते ही नॉर्दर्न रेलवे ने यात्रियों के लिए कमर कस ली है। दिवाली और छठ की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम शुरू कर दिए। इस बार नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशनों के साथ-साथ शकूरबस्ती स्टेशन से भी पहली बार स्पेशल ट्रेनें रवाना होंगी। शकूरबस्ती में यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी होल्डिंग एरिया भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अनरिजर्व टिकट लेने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए रेलवे कई नई सुविधाएं ला रहा है।

दिल्ली के स्टेशनों पर मिलेंगी ये खास व्यवस्थाएं रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए कई अनोखे कदम उठाए हैं। अब टिकट लेना और भी आसान होगा, क्योंकि मोबाइल यूटीएस (अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम) की सुविधा शुरू की गई है। यह एक तरह का चलता-फिरता टिकट काउंटर है, जो आपको लंबी लाइनों से बचाएगा। नई दिल्ली स्टेशन पर 7000 लोगों की क्षमता वाला एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें तीन अलग-अलग जोन हैं। टिकट लेने से पहले का जोन, टिकट लेने के बाद का जोन और टिकटिंग एरिया।

टिकट वेंडिंग मशीनों का इंतजाम नई दिल्ली स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर 21 यूटीएस काउंटर, 20 अतिरिक्त टिकट काउंटर और एक पूछताछ काउंटर तैयार किया गया है। पहाड़गंज की तरफ 7 टिकट काउंटर और 25 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। आनंद विहार स्टेशन पर भी दो अस्थायी होल्डिंग एरिया बनकर तैयार हैं, जिनमें एक 5000 वर्ग फीट और दूसरा 8500 वर्ग फीट का है। ये सुविधाएं सुनिश्चित करेंगी कि यात्रियों को इंतजार कम करना पड़े।