छठ-दिवाली पर यात्रियों के लिए रेलवे ने किया तगड़ा इंतजाम, 4 लाख से ज्यादा सीटें बढ़ाईं

संक्षेप: त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, उत्तर रेलवे ने 40 दिनों के भीतर विशेष रेलगाड़ियों के 4718 फेरे लगाकर और अतिरिक्त कोच जोड़कर 4 लाख से अधिक सीटें बढ़ाई हैं।

Thu, 16 Oct 2025 05:18 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
त्योहारों के समय यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे ने इस वर्ष व्यापक बंदोबस्त किए हैं। रेलगाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाकर चार लाख से ज्यादा सीटें बढ़ाई गई हैं। साथ ही नई दिल्ली, आनंद विहार और शकूरबस्ती पर यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं।

इस वर्ष 40 दिनों के भीतर विशेष गाड़ियों के 4,718 फेरे लगाए जा रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष 60 दिनों में 3,826 फेरे विशेष गाड़ियों से लगाए गए थे। इसके अलावा प्रतिदिन चलने वाली गाड़ियों में भी अतिरिक्त कोच लगाकर 2.70 लाख सीटें, जबकि अनारक्षित गाड़ियों में 1.76 लाख सीटों के बंदोबस्त किए गए हैं। पिछले वर्ष 1.12 लाख अनारक्षित सीटों का बंदोबस्त किया गया था। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस वर्ष अधिक गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके।

उन्होंने बताया कि त्योहारों के समय अकेले दिल्ली से 349 फेरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में 12 रेक (गाड़ियां) विभिन्न स्टेशनों के लिए तैयार रखी गई हैं, जिन्हें मांग अनुसार तत्काल चलाया जाएगा।

कंट्रोल रूम बनेगा

भीड़ नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात किए गए हैं। स्टेशन पर मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से निगरानी रखी जा रही है।

नई दिल्ली में व्यवस्था

  • 21 अनारक्षित टिकट काउंटर
  • 18 टिकट काउंटर प्री-टिकटिंग जोन में होंगे
  • 4 स्थान पर पूछताछ सेवा केंद्र बने
  • 7 काउंटर पहाड़गंज की तरफ बनाए गए हैं
  • 25 टिकट वेंडिंग मशीन लगी हैं
  • 22 सहायक नियुक्त किए गए हैं

प्लेटफॉर्म टिकट नहीं

महाप्रबंधक ने बताया कि आगामी 30 अक्तूबर तक दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे। इनमें नई दिल्ली, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद स्टेशन शामिल हैं। बुजुर्ग को सिविल डिफेंस के जवान प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे।