नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के विस्तार की तैयारी, हापुड़ रोड से राजनगर एक्सटेंशन जाने को मिलेगा नया रास्ता

संक्षेप:

गाजियाबाद में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर) का दिल्ली-मेरठ मार्ग से हापुड़ रोड तक विस्तार करने की तैयारी है। इसके बाद हापुड़ रोड से राजनगर एक्सटेंशन जाने के लिए नया मार्ग मिल सकेगा। साथ ही हापुड़ चुंगी समेत राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। 

Jan 19, 2026 07:41 am IST
Northern Peripheral Road : गाजियाबाद में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर) का दिल्ली-मेरठ मार्ग से हापुड़ रोड तक विस्तार करने की तैयारी है। इसके बाद हापुड़ रोड से राजनगर एक्सटेंशन जाने के लिए नया मार्ग मिल सकेगा। साथ ही हापुड़ चुंगी समेत राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। वहीं, मधुबन बापूधाम योजना को भी इसका फायदा होगा।

मेरठ रोड से हापुड़ रोड की बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए एनपीआर का विस्तार हो रहा है। इसका विस्तार होने से वाहन चालक हापुड़ रोड से मेरठ रोड होते हुए राजनगर एक्सटेंशन और लोनी तक आ जा सकेंगे। एनपीआर मार्ग के बनने से मधुबन बापूधाम योजना को फायदा होगा। जीडीए ने इस योजना को वर्ष 2004 में लॉन्च किया था, लेकिन किसानों से विवाद होने के कारण योजना परवान नहीं चढ़ सकी।

अब प्राधिकरण इस योजना में तेजी से विकास कार्य कर रहा है। ऐसे में जीडीए की ओर से योजना में बेहतर कनेक्टिविटी की व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि योजना विकसित हो सके। इसी के तहत प्राधिकरण मेरठ रोड से हापुड़ रोड तक एनपीआर का विस्तार करेगा।

यह विस्तार मुख्य रूप से मधुबन बापूधाम योजना में ही होना है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि मेरठ रोड से मधुबन बापूधाम के औद्योगिक पॉकेट से होते हुए आरओबी का निर्माण किया जा रहा है, जो एनपीआर का ही हिस्सा है। यह मार्ग आगे बुनकर मार्ट के पीछे से निकालते हुए प्रधानमंत्री आवासीय योजना के सामने से होते हुए गोविंदपुरम योजना को जोड़ेगा। यहां से गोविंदपुरम के मुख्य मार्ग से हापुड़ रोड को जोड़ा जाएगा। इस योजना पर 22.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सफर आसान होगा

एनपीआर के तैयार होने से लोगों को 14 किलोमीटर कम सफर करना होगा। वर्तमान में लोग दिल्ली मेरठ रोड से हापुड़ रोड जाने के लिए एएलटी मार्ग का प्रयोग करते है। एनपीआर के बनने से सीधे हापुड़ रोड से मधुबन बापूधाम योजना में तैयार हुई एनपीआर के जरिये दिल्ली मेरठ रोड पहुंच सकेंगे।

आलोक रंजन, मुख्य अभियंता, जीडीए, ''दिल्ली-मेरठ मार्ग से हापुड़ रोड तक एनपीआर का विस्तार किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जीडीए ने इस प्रोजेक्ट के टेंडर निकाले हैं, ताकि एजेंसी तय कर जल्द निर्माण कराया जा सके। इसके बनने से वाहन चालकों को राहत मिलेगी।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
