नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के विस्तार की तैयारी, हापुड़ रोड से राजनगर एक्सटेंशन जाने को मिलेगा नया रास्ता

Northern Peripheral Road : गाजियाबाद में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर) का दिल्ली-मेरठ मार्ग से हापुड़ रोड तक विस्तार करने की तैयारी है। इसके बाद हापुड़ रोड से राजनगर एक्सटेंशन जाने के लिए नया मार्ग मिल सकेगा। साथ ही हापुड़ चुंगी समेत राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। वहीं, मधुबन बापूधाम योजना को भी इसका फायदा होगा।

मेरठ रोड से हापुड़ रोड की बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए एनपीआर का विस्तार हो रहा है। इसका विस्तार होने से वाहन चालक हापुड़ रोड से मेरठ रोड होते हुए राजनगर एक्सटेंशन और लोनी तक आ जा सकेंगे। एनपीआर मार्ग के बनने से मधुबन बापूधाम योजना को फायदा होगा। जीडीए ने इस योजना को वर्ष 2004 में लॉन्च किया था, लेकिन किसानों से विवाद होने के कारण योजना परवान नहीं चढ़ सकी।

अब प्राधिकरण इस योजना में तेजी से विकास कार्य कर रहा है। ऐसे में जीडीए की ओर से योजना में बेहतर कनेक्टिविटी की व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि योजना विकसित हो सके। इसी के तहत प्राधिकरण मेरठ रोड से हापुड़ रोड तक एनपीआर का विस्तार करेगा।

यह विस्तार मुख्य रूप से मधुबन बापूधाम योजना में ही होना है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि मेरठ रोड से मधुबन बापूधाम के औद्योगिक पॉकेट से होते हुए आरओबी का निर्माण किया जा रहा है, जो एनपीआर का ही हिस्सा है। यह मार्ग आगे बुनकर मार्ट के पीछे से निकालते हुए प्रधानमंत्री आवासीय योजना के सामने से होते हुए गोविंदपुरम योजना को जोड़ेगा। यहां से गोविंदपुरम के मुख्य मार्ग से हापुड़ रोड को जोड़ा जाएगा। इस योजना पर 22.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सफर आसान होगा एनपीआर के तैयार होने से लोगों को 14 किलोमीटर कम सफर करना होगा। वर्तमान में लोग दिल्ली मेरठ रोड से हापुड़ रोड जाने के लिए एएलटी मार्ग का प्रयोग करते है। एनपीआर के बनने से सीधे हापुड़ रोड से मधुबन बापूधाम योजना में तैयार हुई एनपीआर के जरिये दिल्ली मेरठ रोड पहुंच सकेंगे।