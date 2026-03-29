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दिल्ली में आधी रात आग का कहर, 3 महिलाएं और 1 बच्चे ने छत से लगाई छलांग; 8 लोगों का किया रेस्क्यू

Mar 29, 2026 04:54 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, दिल्ली
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घने धुएं के कारण जान बचाने के लिए लोगों को पहली मंजिल से कूदना पड़ा, जिसमें एक बच्चे समेत चार लोग घायल हो गए। वहीं दमकल कर्मियों ने समय रहते आठ अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

दिल्ली में आधी रात आग का कहर, 3 महिलाएं और 1 बच्चे ने छत से लगाई छलांग; 8 लोगों का किया रेस्क्यू

पूर्वोत्तर दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में रविवार तड़के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। घने धुएं के कारण जान बचाने के लिए लोगों को पहली मंजिल से कूदना पड़ा, जिसमें एक बच्चे समेत चार लोग घायल हो गए। वहीं दमकल कर्मियों ने समय रहते आठ अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, आग की सूचना रात करीब 2:30 बजे चांद बाग इलाके में एफ ब्लॉक स्थित एक मकान से मिली। शुरुआती जांच में पता चला है कि ग्राउंड फ्लोर पर खड़े दो स्कूटर और एक मोटरसाइकिल में आग लगी, जिससे पूरा भवन धुएं से भर गया।

तीन महिलाएं एक बच्चे ने लगाई छलांग

अधिकारियों के अनुसार, जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तब तक तीन महिलाएं और एक दो साल का बच्चा जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूद चुके थे। घायलों की पहचान निखत (22), राशिदा (50), सोनी (25) और आशिफ (2) के रूप में हुई है। सभी को पास के जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

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धुएं से लोगों को बचाना हुआ मुश्किल

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात में अचानक चीख-पुकार और जलने की गंध से लोग जाग गए। देखते ही देखते पार्किंग एरिया से उठी आग और धुआं सीढ़ियों में फैल गया, जिससे ऊपर की मंजिलों पर फंसे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बच्चे रो रहे थे और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे।

8 लोगों का किया गया रेस्क्यू

स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू में मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर फंसे आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

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अधिकारियों का कहना है कि इमारत की संकरी बनावट के कारण धुआं तेजी से भर गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। कई दमकल गाड़ियों की मदद से करीब 3:50 बजे आग पर काबू पा लिया गया, जबकि कूलिंग ऑपरेशन जारी है।

फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर Delhi Police की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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