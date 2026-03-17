नोरा फतेही के गाने 'सरके चुनर' की शिकायत दिल्ली पुलिस तक पहुंची, FIR की मांग
अभिनेत्री नोरा फतेही और संजय दत्त का फिल्माया 'केडी द डेविल' का गाना 'सरके चुनर, तेरी सरके', सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वकील विनीत जिंदल ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए दिल्ली पुलिस और सूचना मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है।
अभिनेत्री नोरा फतेही और संजय दत्त का नया गाना ‘सरके चुनर’ अपने कथित अश्लील बोल के कारण विवादों में घिर गया है। फिल्म 'केडी द डेविल' का गाना 'सरके चुनर, तेरी सरके', सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कथित अश्लीलता के कारण इस गाने को लेकर जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। आलम यह है कि नोरा फतेही के इस गाने को लेकर विवाद दिल्ली पुलिस तक जा पहुंचा है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि गाने के बोल और सामग्री बेहद आपत्तिजनक और अश्लील हैं।
शिकायतकर्ता ने कहा- बोल और सीन दोनों ही अश्लील
वकील विनीत जिंदल ने गाने को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए दिल्ली पुलिस और सूचना मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में शिकायत दर्ज कराई है। विनीत जिंदल ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से संपर्क किया है और गाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गाने के बोल और सीन दोनों ही अश्लील और हानिकारक हैं।
गाना 'उत्तेजक और अश्लील’
शिकायत के अनुसार, इस गाने में ‘बेहद भद्दे, उत्तेजक और अश्लील भाव’ शामिल हैं। गाने का फिल्मांकन और डांस सीक्वेंस उत्तेजक हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में एक अलग से आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी शिकायत
विनीत जिंदल ने कहा कि मैंने यह गाना सुना है। इस गाने के बोल बहुत आपत्तिजनक हैं। इसका कंटेंट बहुत अश्लील है। चूंकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड इस तरह के मामलों पर संज्ञान लेने के लिए एक उचित अथॉरिटी है इसलिए हमने शिकायत दर्ज कराई है। गाने के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी एक शिकायत भेजी गई है।
कंटेंट हटाने की मांग
वकील विनीत जिंदल ने बताया कि हमने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे इस गाने पर बैन लगा दें और इस गाने से जुड़ा सारा कंटेंट सोशल मीडिया से हटा दें। इस तरह का कंटेंट अपराध भी है। इसलिए हमने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस की साइबर सेल से भी गुजारिश की है। हमने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है।
कन्नड़ बोलों को लेकर भी सवाल
खास बात यह है कि आलोचना केवल हिंदी वर्जन तक ही सीमित नहीं रही है। दर्शकों ने मूल कन्नड़ बोलों को लेकर भी समान चिंताएं जताई हैं। दोनों ही भाषाओं में गाने के कंटेंट पर सवाल उठाए गए हैं। बढ़ते विरोध को देखते हुए गाने के निर्माताओं ने यू-ट्यूब से इसका हिंदी वर्जन हटा दिया है। जब से यह गाना वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कई यूजर्स ने अपने रिएक्शन में कहा है कि बॉलीवुड में गानों के बोल की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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