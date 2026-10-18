नूडल्स के रैपर, तेल से सना बर्तन और बची चाय; NCR में 5 लाशों वाले घर में क्या-क्या मिला?
5 मौत से पहले वाली रात नूडल्स खाने की बात सामने आई तो अनुमान लगाया गया कि 'फूड पॉयजनिंग' के चलते मौत हुई है। हालांकि, जांच का दायरा आगे बढ़ा तो पुलिस ने बहन-बहनोई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब जांच-पड़ताल फूड पॉयजनिंग के दायरे से आगे बढ़कर हो रही है।
ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में एक घर के अंदर पति-पत्नी और उनके तीन बच्चों की मौत की खबर सामने आई तो शुरुआती शक खाने से जुड़ा था। मौत से पहले वाली रात नूडल्स खाने की बात सामने आई तो अनुमान लगाया गया कि 'फूड पॉयजनिंग' के चलते मौत हुई है। हालांकि, जांच का दायरा आगे बढ़ा तो पुलिस ने बहन-बहनोई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब जांच-पड़ताल फूड पॉयजनिंग के दायरे से आगे बढ़कर हो रही है। लेकिन, उस समय के हालात क्या थे, जब पहली बार घर के अंदर घुसे तो क्या-क्या मिला?
पुलिस बोली सोते जैसे मिले, रिश्तेदार ने बताया शव अकड़ चुके थे
यह मामला रबूपुरा के नगला श्री पदम गांव का है। मृतकों की पहचान महेश (37), उनकी पत्नी ललिता (35) और उनके तीन बच्चों लड्डू (11), मिस्टी (7) और साक्षात (3) के रूप में हुई। शनिवार, 17 अक्टूबर की सुबह पांचों के शव घर के अंदर मिले। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, महेश के बेटे लड्डू का एक दोस्त उसे स्कूल बुलाने पहुंचा था। कई बार आवाज देने पर भी जवाब नहीं मिला तो वह दीवार फांदकर अंदर गया और पड़ोसियों को बुलाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पांचों ऐसे मिले जैसे वे सो रहे हों। एक रिश्तेदार ने बताया कि शव अकड़े हुए थे।
नूडल्स के रैपर, तेल से सनी कड़ाही, बर्तन में बची चाय…
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 5 लाशों वाले घर के अंदर गैस चूल्हे पर तेल लगा एक बर्तन मिला। अनुमान लगाया गया कि इसका इस्तेमाल नूडल्स बनाने में हुआ होगा। एक अन्य बर्तन में कुछ चाय भी बची हुई थी। पुलिस को घर में इंस्टेंट नूडल्स के रैपर भी मिले। ACP राजीव कुमार सिसोदिया के मुताबिक, बर्तनों से खाने के सैंपल ले लिए गए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर सबूत जुटाए।
फूड पॉइजनिंग का शक, फिर जहर की आशंका
शुरुआत में पुलिस ने खाने से तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई थी, क्योंकि परिवार ने पिछली रात नूडल्स खाए थे। हालांकि, फूड सिक्योरिटी अफसर ओपी सिंह ने कहा कि खाने के पैकेटों की जांच में कोई संदिग्ध या एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि उल्टी और दस्त जैसे लक्षणों की जानकारी सामने नहीं आई थी। इसी आधार पर उन्होंने इसे फूड पॉइजनिंग के बजाय जहर दिए जाने का संभावित मामला बताया। हालांकि, घर में मिले बर्तन, चाय और नूडल्स के रैपर अपने आप मौत की वजह साबित नहीं करते। मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच अहम हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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