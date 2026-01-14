बिना लाइट वाली बाइक, पीछे पड़े कुत्ते और खराब सड़क; किसे मानेंगे युवक की मौत का जिम्मेदार?

संक्षेप: मृतक का परिवार हादसे में जिंदा बचे सुधाकर को ही बेटे की मौत का जिम्मेदार मान रहा है। यहां तक कि सुधाकर का तो कहना है कि तुषार की मौत का दोषी मानते हुए उसके भाई ने मुझ पर हमला भी कर दिया। लेकिन सही वक्त पर मेरे मामा ने आकर मुझे उनसे बचा लिया।

दिल्ली में हुई एक बेहद हैरान करने वाली घटना में दोस्त के साथ उसके रिश्तेदार को ढूंढने निकले एक युवक की मौत सिर्फ इसलिए हो गई, क्योंकि उनकी बाइक की लाइट बंद थी और उसकी बाइक के पीछे आवारा कुत्ते पड़ गए थे। यह घटना शहर के दक्षिण-पूर्वी इलाके के जैतपुर पुश्ता इलाके में हुई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय तुषार कुमार के रूप में हुई है, जो कि एक फार्मेसी में कंपाउंडर था। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय तुषार के साथ उसका फार्मासिस्ट दोस्त सुधाकर सिंह (29) भी बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, जो कि इस हादसे में घायल हो गया। तुषार उसके साथ उसी के नशे में धुत एक रिश्तेदार को खोजने निकला था। हालांकि मृतक का परिवार अब सुधाकर को ही अपने बेटे की मौत का दोषी मान रहा है।

10 जनवरी को हुई इस घटना के बारे में PTI को जानकारी देते हुए सुधाकर ने कहा, 'उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे, जब मैं तुषार के साथ अपने मामा के बेटे उद्धम को ढूंढने के लिए निकला था, जो कि झगड़े के बाद नशे की हालत में घर से निकल गया था।' आगे उसने कहा, 'उद्धम अक्सर मदनपुर इलाके में जाता रहता है, इसलिए हमने उसे वहीं से ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान एक कॉलोनी से लौटते समय हमारे पीछे कुत्तों का एक झुंड पड़ गया, इस दौरान बाइक की हेडलाइट काम नहीं कर रही थी और वहां रोशनी नहीं होने की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम थी।'

सुधाकर ने बताया कि बेहतर रोशनी के लिए मैंने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चालू की, तभी तुषार ने भी कुत्तों से बचने के लिए बाइक की स्पीड बढ़ा ली। लेकिन इस बीच हम सड़क के पास बने करीब डेढ़ फीट के गड्ढे को नहीं देख सके। जिसमें बाइक के जाते ही तुषार ने बाइक से नियंत्रण खो दिया और हम गड्ढे में जा गिरे।

इस हादसे में बाइक के अगले हिस्से से टकराने की वजह से तुषार के सिर पर गंभीर चोट लग गई और बहुत ज्यादा खून बहने लगा। जिसके बाद उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सुधाकर खुद भी इस हादसे में घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें मोती नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पता चला कि उनके हाथ में लिगामेंट फट गए हैं।

उधर मृतक का परिवार सुधाकर को ही बेटे की मौत का जिम्मेदार मान रहा है। यहां तक कि सुधाकर का तो कहना है कि तुषार की मौत का दोषी मानते हुए उसके भाई ने मुझ पर हमला भी कर दिया। लेकिन सही वक्त पर मेरे मामा ने आकर मुझे उनसे बचा लिया।