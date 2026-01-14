Hindustan Hindi News
बिना लाइट वाली बाइक, पीछे पड़े कुत्ते और खराब सड़क; किसे मानेंगे युवक की मौत का जिम्मेदार?

बिना लाइट वाली बाइक, पीछे पड़े कुत्ते और खराब सड़क; किसे मानेंगे युवक की मौत का जिम्मेदार?

संक्षेप:

मृतक का परिवार हादसे में जिंदा बचे सुधाकर को ही बेटे की मौत का जिम्मेदार मान रहा है। यहां तक कि सुधाकर का तो कहना है कि तुषार की मौत का दोषी मानते हुए उसके भाई ने मुझ पर हमला भी कर दिया। लेकिन सही वक्त पर मेरे मामा ने आकर मुझे उनसे बचा लिया।

Jan 14, 2026 10:02 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में हुई एक बेहद हैरान करने वाली घटना में दोस्त के साथ उसके रिश्तेदार को ढूंढने निकले एक युवक की मौत सिर्फ इसलिए हो गई, क्योंकि उनकी बाइक की लाइट बंद थी और उसकी बाइक के पीछे आवारा कुत्ते पड़ गए थे। यह घटना शहर के दक्षिण-पूर्वी इलाके के जैतपुर पुश्ता इलाके में हुई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय तुषार कुमार के रूप में हुई है, जो कि एक फार्मेसी में कंपाउंडर था। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय तुषार के साथ उसका फार्मासिस्ट दोस्त सुधाकर सिंह (29) भी बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, जो कि इस हादसे में घायल हो गया। तुषार उसके साथ उसी के नशे में धुत एक रिश्तेदार को खोजने निकला था। हालांकि मृतक का परिवार अब सुधाकर को ही अपने बेटे की मौत का दोषी मान रहा है।

10 जनवरी को हुई इस घटना के बारे में PTI को जानकारी देते हुए सुधाकर ने कहा, 'उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे, जब मैं तुषार के साथ अपने मामा के बेटे उद्धम को ढूंढने के लिए निकला था, जो कि झगड़े के बाद नशे की हालत में घर से निकल गया था।' आगे उसने कहा, 'उद्धम अक्सर मदनपुर इलाके में जाता रहता है, इसलिए हमने उसे वहीं से ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान एक कॉलोनी से लौटते समय हमारे पीछे कुत्तों का एक झुंड पड़ गया, इस दौरान बाइक की हेडलाइट काम नहीं कर रही थी और वहां रोशनी नहीं होने की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम थी।'

सुधाकर ने बताया कि बेहतर रोशनी के लिए मैंने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चालू की, तभी तुषार ने भी कुत्तों से बचने के लिए बाइक की स्पीड बढ़ा ली। लेकिन इस बीच हम सड़क के पास बने करीब डेढ़ फीट के गड्ढे को नहीं देख सके। जिसमें बाइक के जाते ही तुषार ने बाइक से नियंत्रण खो दिया और हम गड्ढे में जा गिरे।

इस हादसे में बाइक के अगले हिस्से से टकराने की वजह से तुषार के सिर पर गंभीर चोट लग गई और बहुत ज्यादा खून बहने लगा। जिसके बाद उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सुधाकर खुद भी इस हादसे में घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें मोती नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पता चला कि उनके हाथ में लिगामेंट फट गए हैं।

उधर मृतक का परिवार सुधाकर को ही बेटे की मौत का जिम्मेदार मान रहा है। यहां तक कि सुधाकर का तो कहना है कि तुषार की मौत का दोषी मानते हुए उसके भाई ने मुझ पर हमला भी कर दिया। लेकिन सही वक्त पर मेरे मामा ने आकर मुझे उनसे बचा लिया।

उधर घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है। उसने बताया कि वे अपने एक रिश्तेदार को ढूंढ रहे थे, जब कुत्तों ने उनका पीछा किया। अधिकारी ने आगे कहा कि वे पूरी घटना को समझने और बेहतर ढंग से समझने के लिए कि क्या हुआ था, पूरी घटना की CCTV फुटेज देख रहे हैं। सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने 11 जनवरी को मामला दर्ज कर लिया था और कहा कि विस्तृत जांच चल रही है।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
