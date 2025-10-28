दिल्ली आने वाली इन गाड़ियों पर भी लगेगा प्रतिबंध, इस तारीख से नहीं मिलेगी एंट्री
संक्षेप: 1 नवंबर से दिल्ली आने वाली नॉन बीएस-6 कॉमर्शियल गुड्स गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएक्यूएम ने यह निर्देश दिया है।
दिल्ली में आने वाली गाड़ियों को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश के मुताबिक 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और बीएस-6 नॉर्म्स का पालन न करने वाली सभी कॉमर्शियल गुड्स गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। सीएक्यूएम ने यह फैसला सर्दियों में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया है।
बीएस-6 गाड़ियां पहले के मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा स्टैंडर्स का पालन करती हैं। यही वजह है कि पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन में काफी कमी आ जाती है। बीएस-6 फ्यूल और इंजन में बदलाव देश की सबसे बड़ी साफ हवा पहलों में से एक है।
जारी की गई एक पब्लिक नोटिस में दिल्ली परिवहन विभाग ने साफ किया कि बीएस-6 कॉमर्शियल गुड्स गाड़ियों की 31 अक्टूबर, 2026 तक शहर में एंट्री की इजाजत रहेगी। इसकी इजाजत देते हुए ट्रांसपोर्ट विभाग ने कहा कि यह अरेंजमेंट दिया गया है, ताकि ट्रांसपोर्टर्स को अपनी फ्लीट अपग्रेड करने का समय निकल सके।