Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnon bs 6 and vehicles registered outside delhi will not be permitted in delhi from november 1
दिल्ली आने वाली इन गाड़ियों पर भी लगेगा प्रतिबंध, इस तारीख से नहीं मिलेगी एंट्री

दिल्ली आने वाली इन गाड़ियों पर भी लगेगा प्रतिबंध, इस तारीख से नहीं मिलेगी एंट्री

संक्षेप: 1 नवंबर से दिल्ली आने वाली नॉन बीएस-6 कॉमर्शियल गुड्स गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएक्यूएम ने यह निर्देश दिया है। 

Tue, 28 Oct 2025 07:12 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में आने वाली गाड़ियों को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश के मुताबिक 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और बीएस-6 नॉर्म्स का पालन न करने वाली सभी कॉमर्शियल गुड्स गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। सीएक्यूएम ने यह फैसला सर्दियों में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया है।

बीएस-6 गाड़ियां पहले के मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा स्टैंडर्स का पालन करती हैं। यही वजह है कि पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन में काफी कमी आ जाती है। बीएस-6 फ्यूल और इंजन में बदलाव देश की सबसे बड़ी साफ हवा पहलों में से एक है।

जारी की गई एक पब्लिक नोटिस में दिल्ली परिवहन विभाग ने साफ किया कि बीएस-6 कॉमर्शियल गुड्स गाड़ियों की 31 अक्टूबर, 2026 तक शहर में एंट्री की इजाजत रहेगी। इसकी इजाजत देते हुए ट्रांसपोर्ट विभाग ने कहा कि यह अरेंजमेंट दिया गया है, ताकि ट्रांसपोर्टर्स को अपनी फ्लीट अपग्रेड करने का समय निकल सके।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Pollution
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।