Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnon bailable warrant can't be sent against witness or suspect in ED investigation delhi high court
ED गवाह या संदिग्ध के तौर पर बुलाए शख्स को भेज सकती है वारंट? दिल्ली HC ने साफ की स्थिति

ED गवाह या संदिग्ध के तौर पर बुलाए शख्स को भेज सकती है वारंट? दिल्ली HC ने साफ की स्थिति

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सिर्फ गवाह या संदिग्ध के तौर पर बुलाए गए व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी नहीं किए जा सकते, जब तक कि उस व्यक्ति पर गैर-जमानती अपराध का आरोप न हो जाए।

Dec 27, 2025 02:18 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सिर्फ गवाह या संदिग्ध के तौर पर बुलाए गए व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी नहीं किए जा सकते, जब तक कि उस व्यक्ति पर गैर-जमानती अपराध का आरोप न हो जाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लंदन के बिजनेसमैन सचिन देव दुग्गल के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया।

ईडी ने दुग्गल को इस आधार पर गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी कि वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत जारी समन के जवाब में पेश नहीं हुए।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता दुग्गल ने तर्क दिया कि वह न तो आरोपी थे और न ही समन विदेश में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कभी तामील किए गए थे।

हाईकोर्ट ने दुग्गल की बात से सहमति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, न कि किसी शेड्यूल्ड या मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में आरोपी के तौर पर

''इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जा सकते हैं, जो जांच से बच रहा है और जिसे प्रॉसिक्यूशन की शिकायत में औपचारिक रूप से आरोपी नहीं बनाया गया है। हालांकि, ऐसे व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 73 के मकसद से गैर जमानती अपराध करने और गिरफ्तारी से बचने वाले आरोपी के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को 'गवाह' के तौर पर दिखाया है।''

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया और साफ किया कि ईडी कानून के अनुसार नए सिरे से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

आखिर में कोर्ट ने कहा, "जांच में मदद के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने की शक्ति पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 73 के अनुसार गैर-जमानती वारंट जारी करने की स्पष्ट शर्तें पवित्र और अनिवार्य हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।"

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi High Court Enforcement Directorate ED
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।