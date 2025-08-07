Noida-Sahibabad metro project will gain momentum नोएडा से साहिबाबाद तक दौड़ेगी मेट्रो, सरकार ने मांगी रिपोर्ट; जल्द होगा फैसला, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida-Sahibabad metro project will gain momentum

नोएडा से साहिबाबाद तक दौड़ेगी मेट्रो, सरकार ने मांगी रिपोर्ट; जल्द होगा फैसला

नोएडा से साहिबाबाद तक मेट्रो प्रोजेक्ट की चर्चा फिर तेज हो गई है। इसे लेकर सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दस दिन में जीडीए रिपोर्ट भेजेगा। इसके बाद इसके लिए शासन स्तर पर बैठक होगी और आगे की योजना बनेगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 7 Aug 2025 06:35 AM
नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक मेट्रो चलाने की एक बार फिर तैयारी शुरू हो गई है। राज्य शासन ने इस प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें रूट से लागत के अंशदान तक के बारे में पूछा गया है।

दस दिन में भेजी जाएगी रिपोर्ट

माना जा रहा है कि इसको लेकर शासन स्तर पर जल्द बैठक होगी, जिसमें प्रोजेक्ट पर कोई निर्णय हो सकता है। गाजियाबाद से रोजाना हजारों की संख्या में लोग नोएडा आते-जाते हैं। इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग नौ और नोएडा सेक्टर-62 मार्ग पर रोजाना जाम की समस्या रहती है। इससे निपटने के लिए मेट्रो विस्तारीकरण का विकल्प तलाशा जा रहा है। इसे लेकर पिछले दिनों शासन स्तर पर जीडीए अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक मेट्रो चलाने के प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। जीडीए अधिकारियों ने शासन को भेजी गई डीपीआर और प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत के बारे में भी बताया गया। अब शासन ने जीडीए ने इस परियोजना पर विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसे प्राधिकरण तैयार कर इस दस दिन में भेज देगा।

जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा, पहले हुई बैठक के बाद नोएडा से साहिबाबाद तक मेट्रो प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी शासन ने मांगी है। इसे जल्द भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जल्द शासन स्तर पर बैठक हो सकती है, ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके।

नौ साल से योजना पर काम चल रहा

वर्ष 2016 से मेट्रो रेड और ब्लू लाइन को जोड़ने पर काम चल रहा है। प्राधिकरण ने नोएडा को साहिबाबाद और वैशाली को मोहननगर तक जोड़ने के लिए मेट्रो फेज तीन प्रोजेक्ट शुरू किया। जीडीए ने डीएमआरसी से डीपीआर तैयार कराकर शासन को भेजी थी। अब इनकी संशोधित डीपीआर शासन के पास है, जहां से योजना आगे बढ़ने की उम्मीद है।

साहिबाबाद में मेट्रो-नमो भारत स्टेशन जुड़ेंगे

नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अलावा वैभव खंड इंदिरापुरम, डीपीएस इंदिरापुरम, शक्तिखंड इंदिरापुरम और वसुंधरा सेक्टर सात मेट्रो स्टेशन होंगे। आखिरी स्टेशन साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन होगा। इस रूट के साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन को फुटओवर ब्रिज के जरिये नमो भारत ट्रेन के स्टेशन से जोड़ा जाएगा।