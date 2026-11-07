जेल से बाहर आया था, पत्नी संग अवैध संबंध का विरोध करने पर छोटे भाई ने पत्थर से कुचलकर की हत्या
नोएडा में अवैध संबंधों के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की पत्थर से कुचलकर की हत्या कर दी। बड़े भाई को शक था कि जब वह जेल में था तो उसकी पत्नी का छोटे भाई संग अवैध संबंध था।
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के सेक्टर-104 में अवैध संबंधों के चलते एक युवक ने अपने बड़े भाई के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है । पुलिस ने इसकी जानकारी दी।
सेक्टर-39 थाने के प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ल ने बताया कि सेक्टर-104 के हाजीपुर गांव निवासी अनिल उर्फ टेंडी (23) पर उसके छोटे भाई शिवकुमार ने बीती रात पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, मृतक के एक अन्य भाई रामकुमार की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
कई बार जेल जा चुका था बड़ा भाई
शुक्ल ने बताया कि जांच में पता चला कि शिवकुमार ने अवैध संबंधों के चलते बड़े भाई पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या की। उन्होंने बताया कि मृतक एटीएम तोड़ने और अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने समेत आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा था और कई बार जेल जा चुका था।
उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जब अनिल जेल में था, तब उसकी पत्नी के शिवकुमार के साथ अवैध संबंध हो गए थे। उन्होंने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद अनिल को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने इसका सख्त विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने उस पर पत्थर से हमला कर दिया।
थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश किया जा रहा है।
फरीदाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या
इधर फरीदाबाद के सेक्टर 21सी में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में सिंगापुर की एक निजी कंपनी में काम करने वाले 42 वर्षीय व्यक्ति की उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शुक्रवार रात अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से परमजीत धनखड़ पर करीब 15 गोलियां चलाईं, जिनमें से नौ उन्हें लगीं। धनखड़ की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पार्किंग को लेकर पहले से था विवाद
पुलिस के मुताबिक, धनखड़ का परिवार सेक्टर 21सी स्थित एक इमारत की पहली मंजिल पर रहता है, जबकि आरोपी मोनू शर्मा उसी इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता है। दोनों परिवारों के बीच वाहनों की पार्किंग को लेकर विवाद था। शुक्रवार रात जब धनखड़ जिम से लौटे और उन्होंने शर्मा से अपनी निर्धारित पार्किंग की जगह पर खड़ी कार हटाने को कहा, तो आरोपी ने कथित तौर पर उन पर गोलियां चला दीं।
दिवाली मनाने के लिए भारत आए थे
घटना के बाद आरोपी अपने परिवार के साथ फरार हो गया। धनखड़ के बेटे शौर्य से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से कारतूस के खोखे बरामद किए। सिंगापुर में रहने वाले धनखड़ अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए पांच नवंबर को भारत आए थे। उन्हें 24 नवंबर को अपने भतीजे की शादी में भी शामिल होना था।
सूरजकुंड थाने के प्रभारी प्रह्लाद सिंह ने बताया कि परमजीत के बेटे शौर्य की शिकायत के आधार पर मोनू शर्मा उर्फ मोहन, उसकी पत्नी दिव्या, बेटे मयंक, बेटी नैना और भाई हेतराम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने मुख्य आरोपी मोनू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं।
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