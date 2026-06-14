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नोएडा की इस सोसाइटी में ये क्या हो रहा है? हेलमेट पहनकर घर से निकल रहे लोग; ये है वजह

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा की एकसोसाइटी में इमारतों की ऐसी जर्जर हालत है कि प्लास्टर निकलकर एक कार के ऊपर जा गिरा। इस दौरान कार के पास ही दो लोग बाल-बाल बचे। इस घटना के बाद से ही लोग अपने सिर को बचाने के हेलमेट पहनकर निकल रहे हैं।

नोएडा की इस सोसाइटी में ये क्या हो रहा है? हेलमेट पहनकर घर से निकल रहे लोग; ये है वजह

नोएडा के सेक्टर-78 में स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू-2 सोसाइटी के रहवासी खुद को सुरक्षित रखने के लिए सिर पर हेलमेट पहनकर चल रहे हैं। वहीं बच्चे भी खेलने के लिए निकलने से पहले इसी तरह से खुद को बचा रहे हैं। ऐसा इसलिए सोसाइटी के टावर जर्जर हालते में है। सोसायटी में रहने वाले लोगों को डर सता रहा है कि कहीं प्लास्टर का हिस्सा निकलकर उनपर न गिर जाए।

दरअसल बीते महीने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत अंबर सोसायटी में टावर के प्लास्टर का एक हिस्सा बाइक पर सवार युवक पर जा गिरा था। बाइक स्पीड में थी और वह अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई थी जिसके बाद अस्पताल में ईलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मृतक की पहचान विकास चावला के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में मेंटनेंस मैनेजर को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया था।

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सिर पर हेलमेट पहनने को क्यों मजबूर?

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, इतने डरे हुए हैं कि हेलमेट पहनकर ही घर से निकल रहे हैं। शनिवार को सोसाइटी में बच्चे हेलमेट पहनकर साइकिल चलाते दिखे तो वहीं व्यस्क भी हेलमेट को सिर से ढककर शाम की सैर पर निकले। डर इतना ज्यादा है कि लोग खुले रास्तों पर जाने की बजाय बेसमेंट को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं।

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दो दिन पहले कार पर गिरा प्लास्टर

दरअसल इस सोसाइटी में दो दिन पहले एक खड़ी कार पर अचानक प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिर गया था जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत ये रही कि इस दौरान कार के पास ही पैदल चल रहे दो लोग बाल-बाल बच गए। इस घटना के बाद सोसाइट में रहने वाले ब्रजेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने बिल्डर और अधिकारियों से उम्मीद छोड़ दी है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट पहनना पड़ रहा है तो हम पहनेंगे।

ब्रजेश ने बताया कि ‘दो दिन पहले ही हमारी सोसाइट में प्लास्टर का एक हिस्सा कार के ऊपर जा गिरा था। बगल में ही दो जा रहे थे। कुछ सेकेंड की ही बात थी वरना किसी की जान जा सकती थी। पहले हम शिकयात करते थे पर अब हम खुद अपनी सुरक्षा कर रहे हैं।’

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क्या हुआ था बाइक सवार के साथ

विकास एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और डी टावर से बाइक पर सवार होकर मार्केट जा रहे थे। इस दौरान टावर की 19वीं मंजिल से प्लास्टर निकलकर गिरा जिससे बाइक असंतुलित हो गई और दीवार से जा टकराई। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और आस-पास मौजूद लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

टावर के मेंटनेंस में काफी कमजोरियां

सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सोसाइट के टावर के मेंटनेंस में काफी कमजोरियां हैं और इसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर हाईकोर्ट और रेरा तक में की गई है मगर अबतक समस्य जस की तस ही है। बिल्डर के खिलाफ भी अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

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