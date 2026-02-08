Hindustan Hindi News
नोएडा के फेमस मॉल में मारपीट, 12 आरोपी गिरफ्तार; बाउंसरों ने बेरहमी से पीटा था

पुलिस ने बताया कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर कुछ और धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

Feb 08, 2026 12:30 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा में सेक्टर-38ए में स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल में शुक्रवार एक बार में बाउंसरों ने एक युवक पर क्रूरता से हमला किया था जिसपर अब पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें पांच बाउंसर भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, मॉल में एक बार के बाहर दोनों पक्षों के बीच डांस करने को लेकर कहासुनी हुई थी जो कि बाद में हिंसक हो गई। आरोपियों की मेडिकल जांच से पता चला कि वे शराब के नशे में थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब वे बाहर निकल रहे थे, तभी किसी बात को लेकर बार के बाउंसरों से उनकी कहासुनी हो गई थी।

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें बार के बाहर आरोपियों को जमकर मारपीट करते देखा जा सकता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय आजाद आलम, शरश (35) धीरज सिंह (42) हिरेन (30) मोहित शर्मा (42) साहिब सिंह (27) प्रदीप कुमार (32) सत्यम कपूर (25) अजय (24) राजेश कुमार (26) शकीब वारिश (27) और 28 वर्षीय मोनू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें मॉल में मौजूद किसी शख्स का कॉल आया था, जिसके बाद एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

काफी ज्यादा शराब पी हुई थी

नोएडा के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार सिंह ने बताया, 'आरोपियों ने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी, जिसके चलते बार के डांस फ्लोर पर झगड़ा शुरू हो गया। शुरू में यह कहासुनी दो गुटों के बीच हुई और बाद में इसमें बाउंसर भी शामिल हो गए।'

पुलिस ने बताया कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर कुछ और धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

पहले भी सामने आ चुके ऐसे मामले

गार्डन गैलेरिया मॉल में पहले भी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं क्योंकि मॉल में कई पब, रेस्तरां, बार,क्लब,आदि हैं। ऐसे में जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो वहां मौजूद लोग वीडिया बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं जो कि बाद में जमकर वायरल भी होती है।

