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Noida News: कार में बैठाने से मना करने पर दोस्त को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के निकट बीच सड़क पर दोस्तों ने कार में न

Noida News: कार में बैठाने से मना करने पर दोस्त को पीटा

Noida News: नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के निकट बीच सड़क पर दोस्तों ने कार में न बैठाने पर युवक को लात-घूंसों से पीट दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद सेक्टर-24 थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तीन नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ग्रेनो वेस्ट की ईको विलेज-1 सोसाइटी निवासी पीयूष कुमार झा सिटी बैंक में ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। रविवार रात सोसाइटी में रहने वाले एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी थी। पार्टी में कई दोस्त रातभर रुके। सोमवार सुबह करीब 8.30 बजे वह दोस्तों को छोड़ने के लिए थार गाड़ी से नोएडा के सेक्टर-37 की तरफ जा रहे थे।

गाड़ी में निर्धारित संख्या से अधिक लोग सवार थे। गाड़ी की पिछली सीट पर एक युवती भी बैठी थी। आगे की सीट पर तीन लोग बैठे थे। एक युवक पीछे की तरफ हाथ करके बैठा हुआ था। युवती के दोस्त ने उससे हाथ आगे करने को कहा तो युवक ने गाड़ी में अधिक लोगों के बैठे होने का हवाला देते हुए मजबूरी बताई। इस पर युवती का दोस्त भड़क गया और कहासुनी करने लगा, तभी पीयूष ने सभी को सेक्टर-52 स्टेशन के निकट गाड़ी से उतार दिया। इस पर युवती के दोस्तों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अन्य लोगों को मौके पर बुला लिया और पीयूष कुमार झा के साथ मारपीट करने लगे। आरोपियों ने लात-घूंसों से बेरहमी से पीयूष को पीटा। राहगीर द्वारा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में युवती बीचबचाव करती नजर आ रही है। आठ-दस युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित की शिकायत पर पीयूष मिश्रा, हैरी, अमन और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं।

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