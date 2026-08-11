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Noida News: चोर को सामान के साथ दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: योगेन्द्र सागर आरोपी को कविनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

Noida News: चोर को सामान के साथ दबोचा

Noida News: गाजियाबाद। शास्त्रीनगर में सोमवार दोपहर एक मकान में चोरी करने घुसे युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी दीवार फांदकर मकान में दाखिल हुआ था। आरोपी को कविनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शास्त्रीनगर बी-ब्लॉक निवासी मनोज कुमार राणा ने बताया कि वह घर लौटे तो उनके घर में एक युवक बोरे में सामान रख रहा था। लोगों ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ चोरी और माल बरामदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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