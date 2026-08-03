Noida News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक छत से गिरा, मौत
Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। कुलेसरा गांव में रविवार की रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में
Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। कुलेसरा गांव में रविवार की रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मूलरूप से ग्राम बखरिया थाना पिहानी, जिला हरदोई का रहने वाला 28 वर्षीय शिवम वर्तमान में कुलेसरा गांव में किराये के मकान में रहता था। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शिवम और उसका दोस्त रविवार को छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच शिवम नशे की हालत में लड़खड़ा कर छत से नीचे गिर गया। लोगों ने शिवम को तुरंत नजदीक के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अस्पताल से घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी की। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।