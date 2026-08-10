Noida News: महिला डॉक्टर का बैग वापस दिलाया

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। गाजियाबाद के लाल कुआं से ग्रेनो वेस्ट आ रही महिला डॉक्टर का बैग ऑटो में छूट गया। महिला डॉक्टर ने घटना की जानकारी बिसरख पुलिस को दी। पुलिस ने कुछ ही देर में ऑटो का पता लगाकर बैग बरामद कर महिला डॉक्टर कर सुपुर्द कर दिया। बिसरख कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की दोपहर महिला डॉक्टर द्वारा सूचना दी गई कि लाल कुआं से लौटते समय वह अपना बैग एक ऑटो में भूल गई हैं। बैग में 25 हजार रुपये, एक आईपैड एक आईफोन तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे। सूचना प्राप्त होते ही थाना बिसरख पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित ऑटो की तलाश कर बैग को बरामद किया गया तथा उसमें रखे समस्त सामान सहित महिला डॉक्टर के सुपुर्द किया गया।