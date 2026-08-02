Noida News: पति समेत चार पर मारपीट का आरोप
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए
Noida News: नोएडा। पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने सेक्टर-126 थाने में केस दर्ज कराया है। शिकायत में थानाक्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में रहने वाली महिला ने बताया कि वह मूलरूप से मुरादाबाद की रहने वाली है। उसकी शादी शंकर सिंह से हुई थी। आरोप है कि बीते माह की तीस तारीख को दोपहर बारह बजे के करीब पति, जेठ, जेठानी और सास ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। इससे वह घायल हो गई और उसने पुलिस बुला ली। पुलिस नामजद आरोपियों से पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।