Noida News: पति से झगड़ा होने पर पत्नी ने जहर खाकर जान दी
Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। घर में बारिश का पानी टपकने पर कहासुनी हुई भोजन बनाने से इनकार करने पर
Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जेवर क्षेत्र में पति से झगड़ा होने पर नाराज महिला ने जहर खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि घर में बारिश का पानी टपकने को लेकर महिला का पति से झगड़ा हुआ था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थोरा गांव में अंकित परिवार के साथ रहते हैं। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि अंकित का उसकी 28 वर्षीय पत्नी पिंकी के बीच झगड़ा चल रहा था। पिंकी बारिश में घर की छत टपकने से नाराज चल रही थी। बारिश होते ही छत से पानी टपकने लगता है।
इससे परिवार के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। गुरुवार को बारिश में एक बार फिर छत से पानी टपकने लगा तो पिंकी ने पति से बाहर से खाना लाने की बात कही और घर में खाना बनाने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। पति से विवाद के बाद नाराज पिंकी ने घर में रखा सल्फास खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जेवर थाना प्रभारी ने बताया कि परिवार से विवाद के बाद महिला ने यह कदम उठाया। इस मामले में अभी कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस द्वारा शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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