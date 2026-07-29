Noida News: विधवा महिला से धक्का-मुक्की
Noida News: रबूपुरा, सुनील कुमार। कुछ लोगों ने एक विधवा महिला के साथ गाली-गलौज की और उसे उसी के
Noida News: रबूपुरा। कुछ लोगों ने एक विधवा महिला के साथ गाली-गलौज की और उसे उसी के घर में घुसने से रोक दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगला भटोना गांव निवासी अरुणा देवी के पति की मौत हो चुकी है। फिलहाल वह अपने बच्चों के साथ गाजियाबाद में रहती हैं। कुछ दिन से वह नगला भटोना में अपने पैतृक घर आई हैं। वह 22 जुलाई को किसी काम से जेवर तहसील गई थीं। वह शाम को वापस लौटीं तो शक्ति, कृष्ण और धीरज ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया।
विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ अभद्रता कर धक्का-मुक्की की। आरोपियों ने उनको जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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