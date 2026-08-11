Noida News: पेयजल संकट से त्रस्त लोगों ने आठ घंटे मुख्य सड़क को घेरा

Noida News: 10:00 बजे सुबह गेट नंबर-2 के सामने मुख्य सड़क पर धरने पर बैठे लोग 6:00

Noida News: ग्रेटर नोएडा, रूपल राठी। ग्रेनो वेस्ट की महागुन मायवुड्स सोसाइटी के तीनों फेज में रहने वाले करीब छह हजार परिवार करीब एक महीने से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। मंगलवार को घरों में पानी न पहुंचने पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सोसाइटी गेट नंबर-2 के सामने मुख्य सड़क को करीब आठ घंटे तक बंद रखा। पुलिस और प्राधिकरण के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त किया। लोगों के बताया कि सोसाइटी में पिछले करीब एक महीने से पेयजल की आपूर्ति लगातार प्रभावित है। लगातार टैंकर मंगाए जा रहे हैं, लेकिन उनसे भी पूर्ति नहीं पड़ रही। पिछले दो दिनों से स्थिति गंभीर हो गई है। साथ ही, सोसाइटी में टैंकर भी नहीं मंगाए गए, जिससे परेशान होकर सोमवार देर रात लोगों ने मेंटेनेंस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन problema का समाधान नहीं हुआ। मंगलवार सुबह भी घरों में पानी न पहुंचने पर लोगों में नाराजगी बढ़ गई। वे सड़क पर उतर आए। लोगों ने सुबह करीब दस बजे गेट नंबर-2 के सामने मुख्य सड़क पर धरना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। शाम करीब छह बजे पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण से बिल्डर के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने अपने धरना समाप्त किया。

प्राधिकरण और बिल्डर एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी लोगों का आरोप है कि पानी की समस्या को लेकर प्राधिकरण और बिल्डर प्रबंधन से लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। प्राधिकरण की ओर से बिल्डर प्रबंधन की कमी बताई जाती है, जबकि बिल्डर प्रबंधन का कहना है कि प्राधिकरण की तरफ से पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही।

डिलीवरी ब्वॉय और घरेलू सहायिकाओं का प्रवेश रोका पानी की समस्या को लेकर बढ़ते विरोध के बीच कुछ समय के लिए सोसाइटी में डिलीवरी ब्वॉय और घरेलू सहायिकाओं के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। इससे कई परिवारों की रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुईं। कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि घरेलू सहायिकाओं को रोकने से समस्या का समाधान नहीं होगा और घरों में कामकाज प्रभावित हो रहा है।

सोसाइटी में बिजली और लिफ्ट की समस्या लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में पानी ही नहीं, बिजली और लिफ्ट की भी समस्या है। रोजाना करीब चार से पांच घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित होने का आरोप है। इसके बाद डीजी का सहारा लिया जाता है, जिसका अतिरिक्त खर्च लोगों पर पड़ता है। वहीं, आए दिन लिफ्ट खराब होने और लोगों के लिफ्ट में फंसने की घटनाओं से सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

लोगों का दर्द पानी की एक-एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। प्राधिकरण और बिल्डर लगातार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे।

-रणजीत सिंह

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-हर महीने समय से मेंटेनेंस शुल्क देने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रहीं। पानी की किल्लत ने बेहाल कर दिया है।

-आकाश,

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-घर खरीदते समय बेहतर सुविधाओं के वादे किए, लेकिन पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी सड़क पर बैठना पड़ रहा।

पूजा,

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-पेयजल के साथ बिजली और लिफ्ट की भी समस्या है। लिफ्ट में लोगों के फंसने की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं।

संतोष,

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दावा : पानी का दबाव कम होने से परेशानी बढ़ी

महागुन मायवुड्स सोसाइटी मेंटेनेंस हेड सत्येंद्र बालियान ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से तीन दिनों से पानी का प्रेशर कम आ रहा था, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं भर पा रहे थे। अब समस्या का समाधान हो गया है। साथ ही, अंडरग्राउंड वाटर टैंक को जल्दी से भरने के लिए टैंकर भी मांगे जा रहे हैं, ताकि लोगों को अधिक परेशानी न हो। लोगों के सभी आरोप गलत हैं।

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बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित महागुन माइवुड सोसाइटी में पेयजल आपूर्ति कम होने की शिकायत पर प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक राजीव कुमार ने टीम के साथ मौके पर जाकर जायजा लिया। प्राधिकरण की तरफ से सोसाइटी के भूमिगत जलाशय (यूजीआर) तक पेयजल आपूर्ति की जाती है। निरीक्षण में पाया गया कि यूजीआर तक पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो रही है। प्राधिकरण की तरफ से जलापूर्ति में कोई कटौती नहीं की गई है। प्राधिकरण के खिलाफ भ्रामक सूचना प्रसारित कर छवि खराब करने और निवासियों को परेशान करने पर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक जल की तरफ से बिसरख कोतवाली में लिखित शिकायत दे दी गई है।