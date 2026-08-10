Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: बाइक हटाने के विवाद में जानलेवा हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: योगेन्द्र सागर गाजियाबाद। मसूरी थानाक्षेत्र के रसूलपुर सिकरोड़ा में बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद में चार

Noida News: बाइक हटाने के विवाद में जानलेवा हमला

Noida News: गाजियाबाद। मसूरी थानाक्षेत्र के रसूलपुर सिकरोड़ा में बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद में चार लोगों ने युवक और उसके रिश्तेदार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर में गंभीर चोट आई। खुशीराम शर्मा ने बताया कि प्रमोद के घर के सामने खड़ी बाइक हटाने को लेकर गौरव की लोगों से कहासुनी हो गई। आरोप है कि प्रमोद, राजन, अन्नू और रघुवीर ने गौरव के साथ मारपीट की। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट और घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।