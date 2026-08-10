Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: सोसाइटी में कहासुनी के बाद दो पक्ष भिड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की लोटस पार्क सोसाइटी में रविवार को आपसी कहासुनी

Noida News: सोसाइटी में कहासुनी के बाद दो पक्ष भिड़े

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की लोटस पार्क सोसाइटी में रविवार को आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पीड़ित ने पांच लोगों पर पीटने का आरोप लगाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर कोतवाली पुलिस के मुताबिक सोसाइटी में रहने वाले दिनेश कुमार ने बताया कि रविवार को सोसाइटी में दूसरे पक्ष से उनका विवाद हो गया। इसी बात को लेकर आरोपियों ने एक राय होकर उनके साथ मारपीट की। सोसाइटी के लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

पुलिस ने इस मामले में वरुण सिंह, अमरेश राय, मनोज, प्रवीण यादव और कुछ अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि एओए के चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। इसी के चलते मारपीट हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।