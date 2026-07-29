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Noida News: कार्यालय में घुसकर चालक को पीटा, वाहनों में की तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-85 में बने एक कार्यालय में घुसे दो कार सवार लोगों ने मारपीट

Noida News: कार्यालय में घुसकर चालक को पीटा, वाहनों में की तोड़फोड़

Noida News: नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-85 में बने एक कार्यालय में घुसे दो कार सवार लोगों ने मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस ने तीन लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-93 स्थित गेझा तिलपताबाद गांव निवासी अभिषेक अवाना ने पुलिस को बताया कि उनका सेक्टर-85 में औषधि पार्क के पास एक भूखंड है। उस पर उनका कार्यालय बना हुआ है। भूखंड में ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक और जेसीबी मशीन खड़ी होती हैं। दो गाड़ियों फॉर्च्यूनर और ब्रेजा कार में सवार होकर कुछ लोग 10 जुलाई की शाम भूखंड पर आए।

वहां मौजूद चालक हरवीर के साथ आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जान बचाने के लिए हरवीर दीवार फांदकर मौके से भाग गया। इसके बाद आरोपियों ने परिसर में खड़ी जेसीबी मशीन और कार में तोड़फोड़ की। यह घटना भूखंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पीड़ित के मुताबिक फुटेज के आधार पर आरोपियों में से कुछ की पहचान बरौला गांव निवासी लवली बैसोया, सागर भाटी, विक्की नागर के रूप में हुई। अन्य लोगों की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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