Noida News: घर के आगे डाला कूड़ा डालने के विरोध पर पीटा
Noida News: रबूपुरा, सुनील कुमार। मोहम्मदाबाद खेड़ा गांव में अपने घर के सामने कूड़ा डालने से मना करने
Noida News: रबूपुरा, संवाददाता। मोहम्मदाबाद खेड़ा गांव में अपने घर के सामने कूड़ा डालने से मना करने पर कुछ लोगों ने एक परिवार के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में पीड़ित परिवार के चार लोग घायल हो गए। मोहम्मदाबाद खेड़ा निवासी सुभाष ने पुलिस को तहरीर दी है कि पड़ोसी गोविंद, जीतू, मयंक और माया ने उनके घर के सामने कूड़ा डाल दिया। उन्होंने कूड़ा हटाने के लिए कहा तो चारों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उनको बचाने आई पत्नी रजनी, बेटी सिमरन और बेटे गौरव के साथ भी मारपीट की गई। घायलों को कासना स्थित जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने महिला सहित चारों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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