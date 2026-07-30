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Noida News: ऑटो सवारों ने टक्कर लगने पर टैक्सी चालक को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। सेक्टर बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र में बुधवार की रात टैक्सी के ऑटो से

Noida News: ऑटो सवारों ने टक्कर लगने पर टैक्सी चालक को पीटा

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। सेक्टर बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र में बुधवार की रात टैक्सी के ऑटो से टकराने पर विवाद हो गया। ऑटो में सवार युवकों ने बैट से टैक्सी चालक को बुरी तरह पीटा। टैक्सी के शीशे फोड़ दिए। सोशल मीडिया पर मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र में बुधवार की रात एक टैक्सी बराबर में चल रहे ऑटो से टकरा गई। इसी बीच ऑटो में सवार युवकों ने टैक्सी को रुकवा लिया। आरोपी युवकों ने टैक्सी चालक को बुरी तरह पीटा। एक युवक ने बैट से चालक के साथ मारपीट और टैक्सी के शीशे फोड़ दिए।

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सड़क पर काफी देर तक हंगामा किया। पीड़ित ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में सेक्टर बीटा-2 कोतवाली प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की तरफ से पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया।

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