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Noida News: ब्रांच पोस्टमास्टर पर रुपये हड़पने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: रबूपुरा, सुनील कुमार। रोनिजा गांव स्थित उप डाकघर के ब्रांच पोस्टमास्टर पर ग्रामीणों ने सुकन्या योजना

Noida News: ब्रांच पोस्टमास्टर पर रुपये हड़पने का आरोप

Noida News: रबूपुरा, संवाददाता। रोनिजा गांव स्थित उप डाकघर के ब्रांच पोस्टमास्टर पर ग्रामीणों ने सुकन्या योजना की रकम लेकर गायब होने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मुख्य डाकघर में इसकी शिकायत कर पोस्टमास्टर पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण बलबीर आजाद और अन्य ने बताया कि उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना और आरडी योजना के तहत रबूपुरा डाकघर की रोनिजा गांव स्थित शाखा में खाते खुलवा रखे हैं। वे पिछले कुछ समय से हर महीने की किस्त की रकम गांव के ब्रांच पोस्टमास्टर दीपांशु डागर को दे देते थे। पोस्ट मास्टर उनकी किस्त जमा कर उनकी पासबुक वापस कर देता था।

उन्होंने जून की किस्त के रुपये भी पोस्ट मास्टर को दिए, लेकिन उसने अब तक उनकी किस्त जमा नहीं की और न ही पासबुक लौटाई। आरोप है कि रुपये ले जाने के बाद पोस्ट मास्टर गांव नहीं आया। उसका फोन भी बंद है। ग्रामीणों ने ब्रांच पोस्ट मास्टर पर रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में रबूपुरा डाक खाने के सहायक पोस्ट मास्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर विभाग के उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया है।

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