आज पूरी दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है : ब्रजेश पाठक

ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज पूरी दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। देश के युवा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से लेकर हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। दुनिया की अपेक्षा भारत सबसे अधिक युवाओं का देश है। ऐसे में हमारा लक्ष्य नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना होना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित जीएनआईओटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नमस्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य सृजनकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को सम्मानित किया गया। ब्रजेश पाठक ने पुराने समय का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुओं ने वेद पुराण कंठस्थ करने की दक्षिणी मांगी, लेकिन आज के शिक्षण संस्थान पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर अतिरिक्त बोझ डालकर फैक्टरियों के लिए आधुनिक व्यवस्था की मशीन बना रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फुंसर्स को देखकर आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। नौकरी करने वालों से ज्यादा कमाई करेंगे.