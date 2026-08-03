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Noida News: यमुना सिटी में बिजली की पुरानी लाइनें बदलेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: यमुना सिटी के आवासीय और औद्योगिक सेक्टर में खराब बिजली व्यवस्था को सुधारा जाएगा। पुराने ट्रांसफार्मर और जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने की योजना है। इससे उपभोक्ताओं को सुचारु और निर्बाध बिजली मिलेगी। पहले चरण में तकनीकी खराबियों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

Noida News: यमुना सिटी में बिजली की पुरानी लाइनें बदलेंगी

Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। यमुना सिटी के आवासीय और औद्योगिक सेक्टरों में लंबे समय से जर्जर हो चुकी बिजली व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से दुरुस्त किया जाएगा। क्षेत्र में खराब हो चुकी 33 और 11 केवी विद्युत लाइनों के साथ पुराने और क्षमता से अधिक भार झेल रहे ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिल सकेगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि शहर में तेजी से बढ़ते औद्योगिक निवेश और नए आवासीय सेक्टरों के विकास के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। कई स्थानों पर वर्षों पुरानी लाइनें और ट्रांसफार्मर अब बढ़ते लोड को संभालने में सक्षम नहीं हैं।

इसके चलते फॉल्ट, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और बिजली बाधित की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं, काफी पोल जंग लगने के चलते नीचे से गल चुके हैं और उनके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जर्जर 33 और 11 केवी की विद्युत लाइनों को बदलने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पुराने और ओवरलोड ट्रांसफार्मरों को भी नई क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों से बदला जाएगा। इस योजना के पूरा होने से बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को सुरक्षित, सुचारु और निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। योजना के तहत पहले चरण में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां सबसे अधिक तकनीकी खराबियां हैं। जर्जर तारों और विद्युत उपकरणों को बदलने के साथ आवश्यक स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे।

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