Noida News: महिलाओं से लूट करने वाले दबोचे

Noida News: दादरी, संवाददाता। पुलिस ने चिटहेरा गांव के पास जीटी रोड पर कूड़ा डाल रही महिला से कान के कुंडल लूटने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तीन सप्ताह पूर्व भी इन बदमाशों ने दौलतराम कॉलोनी में दो महिलाओं से कान के कुंडल लूटे थे। पुलिस के मुताबिक दो अगस्त को चिटहेरा गांव के रहने वाले रोहित भाटी की मां दयावती घर के बाहर कूड़ा फेंकने गई थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश दयावती से कुंडल और नाक की नथ लूट कर ले गए। अब पुलिस ने इस मामले में दो आरोपी हैप्पी और नरेंद्र को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि कुछ दिन पहले दो महिलाओं से भी उन्होंने दौलतराम कॉलोनी के चौबीस फुटा रोड पर लूट की थी।