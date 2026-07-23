Noida News: अलग-अलग स्थान पर हुए सड़क हादसों में दो की मौत

Noida News: नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अलग-अलग स्थान पर हुए सड़क हादसों में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला मैनपुरी के सोतियाना निवासी आशुतोष दुबे ने पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में सेक्टर-68 स्थित गढ़ी चौखंडी गांव में रहते हैं। 19 जुलाई की रात पिता राम प्रकाश दुबे और भाई आशीष कुमार दुबे बाइक पर सेक्टर-12/22 से गढ़ी चौखंडी जा रहे थे। रात करीब 8.30 बजे वह सेक्टर-57 कट के पास एक ट्रैक्टर के चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

इसके चलते बाइक सवार दोनों पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सेक्टर-71 स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान राम प्रकाश दुबे की मौत हो गई, जबकि आशीष कुमार का उपचार चल रहा है। वहीं, गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी निवासी अर्जुन सिंह ने पुलिस को बताया कि भाई अंकित सिंह पंवार 21 जुलाई की रात करीब 8.30 बजे मामा के यहां से बाइक द्वारा घर वापस आ रहा था। सेक्टर-62 स्थित डी पार्क के सामने दिल्ली नंबर की एक कार के चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उसकी बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।