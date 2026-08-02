Noida News: हादसे में घायल युवकों की उपचार के दौरान मौत
Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । जगत फार्म गोल चक्कर के पास पिछले माह सड़क हादसे में
Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। जगत फार्म गोल चक्कर के पास पिछले माह सड़क हादसे में घायल दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना सात जुलाई की रात को हुई थी। इस मामले में पीड़ित के पिता रंजीत कुमार ने सेक्टर बीटा-2 कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सूरजपुर निवासी रंजीत कुमार ने बताया कि उनका बेटा विशाल उपाध्याय अपने दोस्त राहुल के साथ सात जुलाई की रात करीब 10 बजे जगत फार्म गोल चक्कर के पास भोजन करने गया था। वापसी के दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय लोगों ने उन्हें कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। इलाज के दौरान नौ जुलाई को विशाल की मौत हो गई थी। वहीं, राहुल को उसके परिजन आगरा के एसएन अस्पताल ले गए थे, जहां आईसीयू में भर्ती रहने के बाद 17 जुलाई की रात करीब दो बजे उसकी भी मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि इस बात की जांच की जा रही है कि घटना के वक्त दोनों युवकों ने हेलमेट लगाया था कि नहीं। हालांकि, मामला दर्ज कर आरोपी चालक की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।