Noida News: बच्चे के शव का बिना पोस्टमार्टम हुआ अंतिम संस्कार

Noida News: नोएडा के सेक्टर-122 स्थित प्राधिकरण के ट्यूबवेल की हौदी में डूबने से चार वर्षीय फिरोज आलम की मौत हो गई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया और अंतिम संस्कार सीतापुर में किया। बच्चे के पिता ने पुलिस में लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई है, वहीं अधिकारियों ने बच्चे की सुरक्षा को जिम्मेदार ठहराया है।

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-122 की ग्रीन बेल्ट स्थित प्राधिकरण के ट्यूबवेल की हौदी में डूबेबच्चे के शव का परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। पुलिस कार्रवाई के बाद परिजन शव को अपने पैतृक गांव सीतापुर ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

पुलिस की कार्रवाई उधर, बच्चे के पिता की शिकायत पर सेक्टर-113 थाना पुलिस ने प्राधिकरण के संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीतापुर जिले के खरतौना गांव निवासी शिराजुद्दीन आलम अपने परिवार के साथ सेक्टर-122 की झुग्गियों में रहते हैं। वह नोएडा प्राधिकरण के हॉर्टिकल्चर विभाग में दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे उनका चार वर्षीय बेटा फिरोज आलम उर्फ गोलू खेलते-खेलते झुग्गियों के पास स्थित ग्रीन बेल्ट में बने ट्यूबवेल परिसर तक पहुंच गया। बताया गया कि बच्चा ट्यूबवेल के पास लगी हौदी के किनारे पहुंचा और पाइप से हाथ धोने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी से भरी हौदी में गिर गया। कुछ देर बाद आसपास के लोगों की नजर पड़ने पर बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि, परिजनों ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने का निर्णय लिया। पुलिस की औपचारिक कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार शव को सीतापुर स्थित अपने गांव ले गया, जहां धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया।

परिजनों की शिकायत बच्चे के पिता शिराजुद्दीन आलम ने सेक्टर-113 थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया कि ट्यूबवेल परिसर की हौदी सुरक्षित नहीं थी और वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण के संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि सुरक्षा मानकों में कहीं लापरवाही तो नहीं बरती गई। वहीं, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि हादसा इसलिए हुआ क्योंकि मजदूर अपने छोटे बच्चे को कार्यस्थल पर साथ लेकर आए थे और उस पर पर्याप्त निगरानी नहीं रखी गई। अधिकारियों का दावा है कि ट्यूबवेल परिसर में आम लोगों के प्रवेश के लिए व्यवस्था नहीं होती है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि हादसे के लिए किस स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है।

रवि प्रकाश सिंह रैकवार